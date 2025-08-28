TardeAR 28 AGO 2025 - 17:29h.

Un joven de 25 años decidía quitarse la vida tras estar más de 35 horas atrincherado en su casa en Agost, Alicante

Un joven de 25 años perdió la vida este miércoles en Agost, Alicante, tras permanecer más de 35 horas atrincherado en su casa. Según confirmaron fuentes de la investigación, el chico, identificado como José Iván, atravesaba un brote psicótico que mantuvo en vilo tanto a familiares como a vecinos de la localidad.

La Guardia Civil desplegó un amplio operativo con equipos de negociación y psicólogos para intentar convencerle de que depusiera su actitud, pero finalmente, tras escuchar una detonación en el interior de la vivienda, los agentes entraron en la casa y hallaron al joven sin vida.

‘Tardear’ conecta en directo Manu Lajarín, en el lugar de los hechos

‘Tardear’ conectó en directo con el reportero Manu Lajarín, que había seguido el caso durante toda la jornada. Visiblemente compungido, el periodista relató cómo la cobertura se convirtió en una de las más duras de su carrera.

“Hay coberturas que te marcan”, reconoció, explicando que desde las nueve de la mañana había estado informando en directo de cada avance, al tiempo que compartía la angustia de la familia.

Durante su intervención, Lajarín describió cómo la Guardia Civil se vio obligada a entrar en la vivienda tras percibir un cambio en la situación y escuchar una detonación. Muy afectado, el reportero recordó el momento en que la madre del joven conoció el fatal desenlace:

“A mí nunca se me va a olvidar el grito desgarrador de su madre cuando lo han comentado la noticia, porque insisto, había un gran equipo de profesionales de Guardia Civil, también de psicólogos, intentando mediar con él, pero parece ser que no han conseguido sacarlo de ese brote psicótico”.