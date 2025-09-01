Alberto Samperio 01 SEP 2025 - 18:06h.

El vecino conflictivo de Cañete de las Torres acumula ya tres órdenes de alejamiento y más de diez denuncias

Los habitantes del municipio andaluz de Cañete de las Torres, en Córdoba, se han puesto en pie de guerra contra un vecino conflictivo que tiene varias órdenes de alejamiento tras varios altercados con la gente. A pesar de tener más de diez denuncias, el acoso a los vecinos del pueblo sigue siendo constante.

Vicente, como así se llama el hombre conflictivo, estaría tirando piedras, ladrillos y hasta su propia orina en uno de los patios de su vecino. Una de las reporteras de 'TardeAR' se ha trasladado hasta el municipio para conocer el calvario por el que están pasando.

El propietario del patio destrozado por culpa de Vicente ha entrado en llanto cuando la periodista le ha preguntado: "Asustado completamente. Estamos todos desbordados ya. El sábado empezó a llamar a las siete de la mañana. Aparecía insultándonos".

También ha recordado que los problemas comenzaron en el año 2018: "Me amenazó con una navaja. Dice que nos hemos comido su patio". Y es que, 'TardeAR' no es la primera vez que viaja a este municipio para informar sobre las peleas de Vicente.

Un año después los problemas siguen en este pueblo de Córdoba. Cuando la reportera ha ido hasta la puerta de la casa de Vicente, los vecinos se han unido y han comenzado a abuchearle. La periodista ha pedido que se mantuviese la calma ante el ambiente tan tenso que se estaba generando en directo.

Segundos después, el hombre conflictivo se ha pronunciado a través de una ventana y ha confesado que no podía salir a la calle porque sentía acoso por parte de los vecinos: "¡No puedo porque estoy desnudo! Estoy asustado".