El nido depositado en El Puig por la tortuga Dálmata fue trasladado a la playa de La Punta y las crías fueron liberadas más tarde en la playa de El Parador

ValenciaLa playa de La Punta, en el Saler (Valencia), ha sido escenario del nacimiento de 43 crías de tortuga marina. El nido, depositado originalmente en El Puig por la tortuga conocida como Dálmata y posteriormente trasladado a La Punta, culminó con éxito en la eclosión.

Gracias al operativo coordinado por la asociación Xaloc, el grupo de investigación de la Universitat de València, y la Conselleria de Medioambiente, las 43 tortuguitas alcanzaron el mar, dando inicio a su viaje de vida en el Mediterráneo.

Este logro ha sido posible "gracias al esfuerzo conjunto de profesionales y, especialmente, de las y los voluntarios que participaron en la protección y seguimiento del nido".

"Todavía queda un nido más por proteger y algunos huevos que todavía pueden eclosionar aquí en Valencia, pero esta primera emergencia de 43 tortuguitas nos ha dado la energía que necesitábamos para continuar con esta frenética temporada de nidificación en la Comunitat Valenciana", subraya la vicepresidenta de ONG Xaloc, Carla Eymar.

Las 43 tortugas fueron de inmediato liberadas en el mar, en la Playa de El Parador de El Saler donde esperan que puedan alcanzar la madurez sexual y volver a la costa a poner sus huevos.

Récord de nidificación

"Hablamos de record en la nidificación de esta especie aquí en la Comunitat, con un total de 11 nidos registrados esta temporada, hoy también asistíamos al nacimiento del tercer de los cuatro nidos que la tortuga Diana dejó en Dénia esta temporada", recalca, por su parte, Jesus Tomás, de la Universitat de València.

Las organizaciones recuerdan la importancia de respetar las playas y colaborar en los programas de conservación. Además, anuncian que en los próximos días se compartirán más novedades sobre la campaña de este verano.