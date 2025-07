El abogado de Cristian L.F. señala que los mensajes de odio del líder ultra hacia los magrebíes se debieron a un "calentón"

Primera noche de tranquilidad en Torre Pacheco, una semana después de la agresión al vecino que causó los disturbios racistas

Cristian L.F., el líder del grupo supremacista xenófobo Deport Them Now, se ha arrepentido este jueves ante la juez de haber llamado a una "cacería" contra magrebíes en el municipio murciano de Torre Pacheco, ha pedido perdón y ha alegado que actuó así por un "arrebato" cuando supo que habían agredido a un pensionista, según su defensa. De momento, en la localidad continúa el dispositivo de seguridad.

Una jueza de Mataró (Barcelona) ha enviado a prisión preventiva a Cristian L.F., acusado de favorecer un "clima de violencia" y de odio por motivos "racistas" al incitar en redes sociales a una "cacería" contra el colectivo magrebí en Torre Pacheco.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado, Miquel Ponce, abogado del detenido, ha explicado que su cliente, de 28 años, ha reconocido ante la jueza que cometió un delito de odio, que lo que hizo no estaba bien y que estaba "muy arrepentido", ya que se ha dado cuenta de la "barbaridad" que cometió.

"Fue una reacción visceral"

Además, según el letrado, el ultraderechista detenido ha pedido perdón y ha solicitado poder acceder a sus redes sociales para corregir sus mensajes y hacer un llamamiento a la convivencia y a la paz.

El abogado ha explicado que el arrestado admite el delito de odio que cometió y lo atribuye a un "calentón" y a una "explosión de rabia", al conocer la brutal agresión a Domingo, un vecino de 68 años de Torre Pacheco. "Fue una reacción visceral de la que se arrepiente", ha agregado.

La magistrada, que atribuye a Cristian L.F. los delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita para cometer delito discriminatorio y tenencia ilícita de armas, le ha envido a prisión preventiva por riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

Critica la decisión judicial

Por el contrario, la defensa considera que no hay motivos para enviarle a la cárcel y sostiene que los motivos de la jueza para dictar prisión preventiva son la "alarma social" generada, ya que cree que la magistrada ha querido dar una "lección ejemplar" para que no haya más llamamientos como el suyo, "tan perjudiciales para la convivencia".

Según ha puntualizado su abogado, el detenido ha actuado mal y tiene que responder por ello, pero no tiene que pagar de forma "ejemplar" por la conducta de otras personas u otros hechos.

El ultra ha admitido que su mensaje fue improcedente y que con posterioridad ha sido consciente de que podía tener una repercusión "nefasta y negativa" por fomentar el odio y la violencia, ya que se dejó llevar "por impulsos primarios" cuando conoció la "agresión injustificada" a un pensionista y optó por tomarse "la justicia por su mano".

Asimismo, Miquel Ponce ha alegado que Deport Them Now no tiene socios puesto que es un grupo integrado únicamente por él mismo, por lo que ha negado el delito de asociación ilícita.