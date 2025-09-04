Europa Press 04 SEP 2025 - 15:09h.

Tras unas horas de "presión", la madre se ha desmayado y ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios en la habitación en la que residía con su hijo

Las infraviviendas son propiedad de un agente de la policía local que fue sancionado por el Govern por alquilarlas

MallorcaUna comisión judicial ha ejecutado este jueves el desahucio de una madre y su hijo menor de edad que vivían en una de las infraviviendas de la calle Joan Miró de Palma que son propiedad de un agente de la policía local que fue sancionado por el Govern por alquilarlas.

El portavoz de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, ha explicado que poco antes de las 07:00 horas han comenzado a llegar al número 24 de la calle Joan Miró las primeras patrullas policiales. No ha sido hasta pasadas las 09:00 cuando ha llegado la comisión judicial, integrada por un agente "que suele reírse" de los afectados y que ha sido sancionado anteriormente, según ha apuntado Segura en declaraciones recogidas por Europa Press.

La madre desahuciada junto a su hijo se ha desmayado y ha sido atendida

Tras unas horas de "presión", la madre se ha desmayado y ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios en la habitación en la que residía con su hijo.

Según la versión del portavoz de Stop Desahucios, los policías han aprovechado la situación para conducir tanto a los activistas como al menor fuera del habitáculo. Así, ha explicado, "ha sido más fácil llevar a cabo el desahucio", que se ha ejecutado poco después, sobre las 12:00 horas.

Inmediatamente después, afirma que los "obreros" contratados por el policía local han "destrozado" la habitación y la han tapiado para que nadie más pueda residir en ella.

Buscan alternativa habitacional para la familia desahuciada en Palma

Después, ha proseguido Segura, los afectados han sido llevados a las oficinas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, donde se les ha ofrecido la posibilidad de dormir algunos días en un hostal. La madre, no obstante, lo ha rechazado ante la imposibilidad de llevarse consigo a su perro, de pequeñas dimensiones, de avanzada edad y que necesita de sus cuidados.

Toda esta situación ha provocado que la mujer volviera a sentirse indispuesta y ha sido trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Ante la situación, desde Stop Desahucios, ha asegurado su portavoz, están trabajando ahora en encontrar una alternativa habitacional para la familia.

Las infraviviendas, alquiladas por un policía local de Palma suspendido de sus funciones

En las infraviviendas de Joan Miró, ubicadas en un sótano, viven familias migrantes y personas que se encuentran situaciones de vulnerabilidad, ha recordado la organización.

Varios de ellos se llevan enfrentando desde hace meses a amenazas de desahucio por parte del policía local de Palma que se las alquila, quien fue suspendido de sus funciones y sancionado por el Govern con una multa de dos millones de euros.

Los activistas han exigido la suspensión de los desahucios, la reconexión de los suministros de agua y luz y la expropiación de las viviendas.