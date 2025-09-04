Detenido un hombre en Palma por violar a una familiar menor durante un viaje

Los hechos ocurrieron a finales de agosto, cuando el hombre residente en Mallorca viajó a la península con una familiar suya menor de edad

La Fiscalía de Castellón pide 10 años de cárcel para un hombre que abusó sexualmente de una menor de 13 años, a la que dejó embarazada

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a un hombre arrestado en Palma por, supuestamente, violar a una familiar menor de edad durante un viaje que hicieron a la península.

Los hechos ocurrieron a finales de agosto, cuando el hombre residente en Mallorca viajó a la península con una familiar suya menor de edad. En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que, tras cenar, se hospedaron en una misma habitación de hotel y en ese momento fue cuando el presunto autor de los hechos forzó a la menor a tener relaciones sexuales.

Al volver a su domicilio, la víctima contó lo ocurrido a su madre y llamaron a los servicios sanitarios para ser asistida. Después de acudir a un centro hospitalario, se dirigieron a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos.

Le había enviado miles de euros y le había pagado un viaje junto a él

Ya en dependencias policiales, la menor explicó lo que le había ocurrido y que, semanas antes, su familiar le había enviado miles de euros y le había pagado un viaje junto a él y otros familiares.

En el transcurso de los hechos, el presunto autor le había enviado diversos mensajes en los que le incitaba a tener otro tipo de relación. La víctima, al tener confianza en el varón, no supo cómo reaccionar a esos mensajes y pensó que no eran realmente serios o que no iban a tener mayor trascendencia.

Al recibir la denuncia, la UFAM de la Policía Nacional de Palma se hizo cargo de la investigación por lo que llevó a cabo diversas gestiones para localizar al hombre. Horas más tarde, el varón fue detenido por parte de los policías por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración.