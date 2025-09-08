La expansión de este alga tóxica para los animales, pero para los humanos, preocupa especialmente en la costa sur de Australia

La advertencia de un experto sobre la invasión de algas asiáticas en islas Canarias: "Debemos buscar soluciones”

Compartir







Crece la preocupación entre las autoridades australianas por la expansión de un alga tóxica a lo largo de la costa sur del país que ha causado la muerte de miles de animales marinos de multitud de especies al asfixiarlos. El gobierno de Australia Meridional no logra dar con la solución que permita atajar lo que denominan como una "catástrofe natural" o un "evento sin precedentes".

El alga, de la especie conocida como 'Karenia Mikimotoi', fue detectada por primera vez en marzo y ya se extiende por una superficie de 4.400 kilómetros cuadrados.

Sin daños en los humanos, pero sí en el ecosistema marino

Gran parte del litoral de Australia Meridional, con una costa de más de 5.000 kilómetros de longitud, se ha visto afectada por este fenómeno, incluidos lugares turísticos y parajes protegidos como la Isla Canguro, la península Yorke y la península Fleurieu, según la última actualización de la autoridad regional.

"Eventos similares se han producido en otros lugares del mundo y han durado entre semanas o meses, dependiendo de varios factores. Se produce de forma natural y ninguna intervención humana puede diluirla", apunta el gobierno regional al remarcar que "no provoca efectos nocivos a largo plazo" para las personas.

El alga daña las branquias de los peces y absorbe el oxígeno del agua, lo que ha causado la muerte de más de 13.800 animales marinos, de casi 400 especies, incluidos tiburones, rayas, cangrejos y pulpos, según los registros del grupo iNaturalist.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para combatir esta plaga, el Gobierno de Camberra anunció la víspera un fondo de asistencia financiera de 14 millones de dólares australianos (9,1 millones de dólares estadounidenses o 7,8 millones de euros).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Se destinará a ciencia e investigación. También a limpieza y a posibles problemas de mitigación de cara al futuro", declaró el primer ministro, Anthony Albanese, según apunta la transcripción oficial del anuncio.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Subida de la temperatura del agua en las costas australianas

El mandatario vinculó la proliferación del alga al "aumento de inundaciones y la consiguiente pérdida de nutrientes en el agua", así como el aumento «de aproximadamente más de dos grados" de la temperatura del agua.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno central se enfrenta a las críticas por parte de la oposición.

La senadora del Partido Verde Sarah Hanson-Young pidió a Albanese que declare el estado de "catástrofe ambiental", un término que Australia generalmente usa para ciclones, inundaciones e incendios forestales y que desencadenaría una respuesta mayor.

"Al cambio climático no le importa la burocracia, seguirá causando estragos en nuestro medio ambiente y nuestras comunidades hasta que lo tomemos en serio", remarcó Hanson-Young en Facebook.