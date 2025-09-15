Las educadoras sociales piden que la Junta de Andalucía tome medidas para que nos trabajadores en el turno de noche no estén solos

Tras conocerse la terrible agresión sufrida por una educadora social en un piso tutelado de Huelva, las compañeras de la víctima, quién fue agredida por tres menores de entre 14 y 16 años con la técnica del mataleón, han denunciado la precaria situación laboral que están viviendo y los próximos recortes a los que están a punto de ser sometidos.

Según han podido saber los medios de comunicación, la educadora social fue agredida por tres internos que querían acceder a sus teléfonos móviles que estaban guardados bajo llave. La asfixiaron con la técnica del mataleón y la dejaron inconsciente. La educadora estaba sola durante el turno de noche.

Rocío Romero nos ha confirmado que dos de los agresores ya han pasado a disposición judicial, pero que uno de ellos sigue en busca y captura. Además, ha hablado en directo con Lidia, con un de las compañeras de la educadora social quién asegura que la víctima “está viva de milagro”. La educadora quiere permanecer en el anonimato y pide que no se le nombre en ningún medio de comunicación.

La agresión tuvo lugar en un centro de protección de menores, en el que no se encuentran menores que hayan cometido ningún tipo de delito, y en este caso se trata de menores entre 14 y 16 años.

Nuevos recortes para los centros de protección de menores

Han aprovechado la brutal agresión a su compañera para denunciar que no han tenido ninguna mejora en su situación y hacer público que, con la llegada de las nuevas licitaciones, el próximo 1 de octubre se verán sometidos a nuevos recortes. Les han reducido un trabajador en el centro y una media hora de jornada de educadora social y la psicología.

Piden que la Junta de Andalucía se haga responsable de la situación porque no ha medios para que los educadores no estén solos en el turno de noche y los menores puedan tener el cuidado de calidad que necesitan.