Experto en ciberseguridad habla sobre el hackeo de Leire Díez

La jueza investiga el posible hackeo al ordenador de Leire Díez, en el que tenía archivos sensibles sobre jueces y fiscales. La exmilitante del PSOE denunció la publicación de su cuenta de Google Drive, en la que trabajaba junto al empresario Javier Pérez Dolset.

'La mirada crítica' habla en directo con Javizone, un experto en ciberseguridad, que nos aclara cómo de segura es la herramienta Google Drive: "Es un entorno muy seguro, es una de las empresas más robustas de todo el planeta, por lo que me parece del todo improbable que el servicio de Google haya sido hackeado por un tercero".

Javi explica qué es lo que ha podido pasar: "Hay cuatro supuestos: el hackeo de Google es absolutamente improbable, de hecho eso se puede dilucidar y Google podría aportar información a las autoridades, que seguro que lo harán cuando empiece la instrucción. Las posibilidades más plausibles: uno, que esta señora se haya dejado el ordenador encendido con la sesión iniciada y que un tercero haya accedido; dos, que tuviera una contraseña poco robusta y que la haya utilizado un tercero, o tres, que tuviera un problema de servicios en esa nube y que un tercero haya accedido a esa información. Que hayan hackeado Google es absolutamente improbable".

Además, explica la seguridad de Google: "Google siempre te avisa de que una dirección IP ha accedido cuando considera que no eres tú el usuario. Esto le puede pasar a cualquiera si entras desde el teléfono móvil o el ordenador en otro sitio, nos llega un correo electrónico que nos avisa. Por eso es bastante improbable que vayan por ahí los tiros y sea un descuido o un descuido intencionado. Lo único es que tuviera el ordenador intervenido, y ahí sí que realmente podrían acceder a ese contenido un usuario desde fuera".