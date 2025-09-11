La decisión se ha alcanzado por unanimidad después de cerca de más de seis horas de deliberación

El relato del hombre que acuchilló 16 veces a su inquilina y convivió un mes con su cadáver: "Me hizo la vida imposible"

El hombre acusado de asesinar a su inquilina y convivir con su cadáver durante un mes en una vivienda de la ciudad de Alicante ha sido declarado culpable por el jurado que le ha juzgado en la Audiencia Provincial alicantina.

La decisión se ha alcanzado por unanimidad después de cerca de más de seis horas de deliberación, sin que se haya considerado la eximente incompleta por la atenuante de alteración psicológica que planteaba la Fiscalía, ni la completa que solicitaba su defensa en base al trastorno de personalidad y la esquizofrenia que el acusado tenía diagnosticada.

El jurado ha encontrado al procesado responsable de un delito de asesinato con la agravante de alevosía cometido en agosto de 2023, toda vez que el ataque mortal se produjo por la espalda, en el pasillo de la vivienda, sin que la víctima tuviese la oportunidad de defenderse de las hasta 16 puñaladas que el encausado le asestó con un cuchillo de cocina de 15 centímetros de hoja.

No se considera probaba la agravante de ensañamiento pese a las 16 puñaladas

Con todo, el jurado no ha considerado probada la agravante de ensañamiento que únicamente solicitaba la acusación particular, ejercida por el hijo de la fallecida, ya que no se ha encontrado probado que esas puñaladas se efectuasen con la intención de provocar un sufrimiento innecesario, y sí ha aceptado aplicar la atenuante de confesión, toda vez que el acusado realizó una llamada al teléfono de emergencias de la Policía Nacional en la que acabó contando lo sucedido, después de haber mantenido oculto el cuerpo durante cerca de 30 días.

Los hechos objeto del juicio seguido en la Audiencia desde este lunes se produjeron el 29 de agosto de 2023 cuando, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado se abalanzó sobre la mujer, a la que había alquilado una habitación de la vivienda propiedad de sus padres, y la atacó con la ayuda de un cuchillo de cocina y un martillo hasta causarle la muerte.

Después, la ató de pies y manos, la enrolló con un edredón y la arrastró hasta una de las habitaciones, ocultando el cuerpo hasta que el 24 de septiembre llamó al 091.

Tras la lectura del veredicto, tanto la Fiscalía como la acusación particular han modificado sus posiciones, de manera que la primera ha solicitado 15 años de prisión, mientras que el abogado de la acusación particular, el letrado Leonardo Vargas, de Legal Law Abogados, ha planteado que se le impongan 17 años y seis meses.

Por su parte, la defensa ha solicitado que la pena que se le acabe imponiendo pueda cumplirse en un centro penitenciario psiquiátrico tras un juicio que ha quedado visto para el dictado de la sentencia, en la que se reflejarán las penas definitivas a imponer por parte del magistrado presidente del jurado.