Ada Lluch, voz del trumpismo en España: "Donald Trump fue súper simpático conmigo"

Ada Lluch pasó de la 'izquierda woke' a codearse con Donald Trump y Elon Musk. Es una influencer catalana con 400.000 seguidores y, además, una de las líderes del trumpismo en Europa. Se hizo conocida después de que Elon Musk compartiera uno de sus discursos en redes sociales. Ahora, se ha viralizado por uno de sus polémicos discursos en un evento en Londres, generando tanto admiración como críticas a partes iguales.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Ada Lluch, que ha explicado en directo que su cambio de pensamiento político: "Nunca he sido una persona muy política, no me planteaba nada. Empecé a salir con mi expareja, que sí trabajaba en política, y comenzamos a debatir sobre distintos temas. Me empezó a explicar cómo funcionaba todo y empecé a cuestionarme a mí misma cuáles eran realmente mis valores. Poco a poco fui formando mi opinión, aunque todavía sigo en ese proceso".

Ada Lluch: "cuando empecé a opinar ya me consideraba de derechas. Es cierto que ahora tengo más seguidores jóvenes, pero no sé a qué se debe"

También describe cómo es Donald Trump en las distancias cortas: "Fue súper simpático. La primera vez que le conocí fue en un evento en Mar-a-Lago, que no era de campaña, todavía no era presidente, así que estaba muy relajado, habló, hizo bromas… La segunda vez que coincidimos fue la noche antes de las elecciones, por lo que estaba más ocupado y nervioso".

Sobre el tono de piel de Donald Trump, añade: "La primera vez que le vi era más blanquito y la segunda vez ya tenía más maquillaje".

Además, explica si ha aumentado su número de seguidores jóvenes desde que hace discursos más orientados hacia la ultraderecha: "Cuando empecé a dar mis opiniones ya era de derechas. Cuando era 'woke' no opinaba públicamente, solo lo era con mis amigas, en casa. Pero cuando empecé a opinar ya me consideraba de derechas. Es cierto que ahora tengo más seguidores jóvenes, pero no sé a qué se debe".