Los populares exigen la dimisión inmediata de Francisco Trinidad Peñato de todos sus cargos públicos

El PSOE local reclama también su salida por considerar “insostenible” que siga al frente del consistorio

El Partido Popular de Extremadura ha decidido la apertura inmediata de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia del alcalde de Torremejía, Francisco Trinidad Peñato, tras ser condenado por agredir a dos vecinos. Además, le ha pedido que abandone sus cargos públicos y de representación, algo que también exige el PSOE del municipio.

El PP califica de "extrema gravedad" los hechos atribuidos al regidor, que "en ningún caso representa los valores, principios ni la forma de actuar de esta organización".

Apertura de expediente disciplinario

"Estas conductas son absolutamente incompatibles con el compromiso ético y el comportamiento que exigimos a todos nuestros representantes y afiliados", ha señalado el PP en un comunicado.

Por este motivo, el Comité de Derechos y Garantías ha ordenado la apertura inmediata de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia de Francisco Trinidad Peñato. Asimismo, el partido ha reclamado su dimisión inmediata de todos sus cargos públicos y de representación.

Reacciones del PSOE local

El Partido Popular ha reafirmado su compromiso con "la transparencia, la ejemplaridad y la defensa de los valores democráticos", asegurando que "actuará siempre con firmeza frente a cualquier comportamiento que los pongan en entredicho".

En la misma línea, el PSOE de Torremejía considera "insostenible" que Francisco Trinidad Peñato continúe en la alcaldía después de que la Justicia haya confirmado que agredió a dos vecinos en el propio ayuntamiento.

Los hechos, ocurridos hace dos años y denunciados por los afectados, han quedado probados en sentencia, según han subrayado los socialistas.

“Un responsable público debe ser ejemplo”

El secretario general del PSOE de Torremejía, Fede González, ha denunciado que "un responsable público debe ser ejemplo de respeto, diálogo y convivencia, y no protagonista de un violento altercado contra sus propios vecinos".

"Torremejía no merece un alcalde condenado por agresión, merece dignidad y un gobierno a la altura de su gente", ha remarcado.

Por ello, el PSOE local ha pedido su dimisión y, si no se produce, reclama a la corporación municipal que "actúe con responsabilidad para garantizar la estabilidad y la imagen institucional de Torremejía".

"La continuidad de Francisco Trinidad Peñato solo genera división, descrédito y un daño irreparable a la convivencia democrática", ha concluido González.