Logo de InformativosInformativos
Internacional
Estados Unidos

Al menos dos muertos y 20 heridos deja un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Un agente de Policía de la ciudad de Minneapolis en una imagen de archivo
Un agente de Policía de la ciudad de Minneapolis en una imagen de archivoEFE
Compartir

Al menos dos personas perdieron la vida y otras 20 fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo este miércoles en Minneapolis.

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del ataque ocurrido en la escuela católica Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

PUEDE INTERESARTE

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no "presenta una amenaza activa", confirmaron las autoridades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a «rezar» por todas las personas implicadas.

El director de la FBI, Kash Patel ha confirmado la noticia en su red social X. "Los agentes del FBI están en la escena y pedimos a todos que mantengan en sus oraciones a las posibles víctimas, civiles o agentes del orden en peligro", escribe.

PUEDE INTERESARTE
Temas