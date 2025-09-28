Óscar Puente pregunta si Carlos Mazón "ha reservado mesa en El Ventorro" a las puertas de la borrasca Gabrielle

Última hora del huracán Gabrielle convertido en borrasca extratropical

Gabrielle, la borrasca extratropical que recorre la península, está causando los primeros estragos en España. No obstante, las previsiones apuntan a que la peor parte de esta borrasca volverá a caer en el litoral de Valencia. Por eso, desde la Generalitat y desde Protección Civil se han lanzado varias alertas y recomendaciones ciudadanas para pedir prudencia y aconsejar que se eviten desplazamientos innecesarios y que se salga de casa "si no es por una causa vital".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha utilizado su perfil en la red social X para comentar las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ante las intensas lluvias previstas en la Comunitat Valenciana. Con su estilo habitual en redes, cargado de ironía y colmillo político, Puente citó el aviso oficial para lanzar una crítica directa al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La tensión entre el PSOE y el PP por la gestión de la DANA, continúa presente

El ministro de Transporte se ha preguntado en su perfil social si Carlos Mazón, president de la Generalitat, “¿ha reservado ya mesa en El Ventorro?”, en referencia al restaurante en el que el jefe del Consell se encontraba durante la DANA de 2025. Episodio que desató la polémica por la ausencia del presidente autonómico en las horas críticas de la tragedia natural.

La alusión del dirigente socialista no ha pasado desapercibida. El recuerdo de aquella DANA sigue siendo un flanco político sensible para el líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que en aquel momento tuvo que dar explicaciones públicas por no estar presente en el territorio durante la crisis.

Mientras tanto, Mazón se encontraba hoy en Murcia, donde participó en un acto de su partido. Allí recibió el respaldo de los suyos y, de manera especial, el apoyo explícito del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que volvió a cerrar filas en torno a su liderazgo.

El cruce de mensajes refleja de nuevo cómo los episodios meteorológicos extremos en el Mediterráneo se han convertido también en escenarios de confrontación política. Para los socialistas, la ausencia de Mazón en la DANA simboliza una falta de compromiso institucional en momentos de emergencia. Para el PP, en cambio, las referencias a ese episodio son un intento de desgaste partidista que poco tiene que ver con la gestión actual.

Emergencias duplica la atención en el teléfono 112 y establece "puntos de control" en el Poyo y Buseo

Con las lluvias aún en el horizonte y las alertas activas, Emergencias ha duplicado el número de efectivos para atender el teléfono de urgencias 112 ante los avisos de lluvias torrenciales en parte de la Comunitat Valenciana en las próximas horas. Además, se van a instalar "puntos de vigilancia y control" en áreas como el Barranco del Poyo y el entorno de la presa de Buseo.

Así lo ha manifestado el conseller responsable de esta área, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios tras una reunión de coordinación en la que se han identificado las zonas "más sensibles", según las confederaciones hidrográficas, y donde "se tiene que prestar una especial atención para poder establecer dispositivos en coordinación entre las distintas administraciones para prevenir cualquier emergencia que se pudiera producir".