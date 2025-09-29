Los vecinos de Riofrío de Riaza y de la urbanización de La Pinilla pueden volver a sus casas tras ser desalojados

El incendio continúa en nivel de gravedad IGR 2

Los vecinos de Riofrío de Riaza y de la urbanización de La Pinilla, desalojados el domingo por la mañana a causa del incendio declarado en el entorno del Pico del Lobo (Guadalajara), que entró en la provincia de Segovia en la madrugada del domingo, han podido regresar ya a sus domicilios tras mejorar la situación y no haber riesgo para la población.

Así se ha decidido este lunes en la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), en la que se ha analizado la evolución del incendio que afecta a Peñalba de la Sierra y Cerezo de Arriba, que pese a la mejoría continúa en nivel de gravedad IGR 2, con mando único unificado entre Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En Castilla y León ha calcinado alrededor de 200 hectáreas

En Castilla y León el perímetro del fuego alcanza los ocho kilómetros y ha calcinado alrededor de 200 hectáreas en su vertiente segoviana, principalmente masas arboladas en zonas de elevada pendiente, ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha informado en un audio remitido a los medios de comunicación que durante la noche "el trabajo ha sido muy efectivo", gracias a la labor del operativo INFOCAL y a la humedad acumulada, lo que ha permitido ralentizar el avance del fuego.

“En este momento no hay riesgo para ningún núcleo de población, por lo que hemos decidido desde el Cecopi que los vecinos tanto de la urbanización de La Pinilla como de Riofrío de Riaza vuelvan a sus casas”, ha explicado Alonso, que ha precisado que esta decisión ya ha sido comunicada a los alcaldes de ambas localidades.

No obstante, se mantienen cortadas por seguridad la carretera SG-114 de acceso a La Pinilla desde Riaza, así como las SG-115 y SG-112 de acceso a Riofrío de Riaza desde el kilómetro 5,5, además de la vía que comunica con el puerto de La Quesera. El paso queda restringido a vecinos y trabajadores, con el fin de garantizar la seguridad y facilitar la movilidad de los medios de extinción.

La delegada ha subrayado que, pese a los avances, “todavía quedan puntos calientes, pequeños focos de llama en los que hay que seguir trabajando” a lo largo de la jornada de este lunes.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha espera una evolución favorable del incendio forestal, que ha calcinado ya 3.000 hectáreas, después de que en las últimas horas se haya elevado el porcentaje de humedad ambiental hasta el 85 %, aunque ha pedido también "prudencia".