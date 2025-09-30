Agencia EFE 30 SEP 2025 - 15:28h.

La Audiencia de Ávila ha condenado a 25 años de cárcel a un exentrenador del Real Ávila Cadete de fútbol, de 56 años, como autor de dos delitos continuados de agresiones sexuales sobre dos menores durante un año. Al ser preguntado por su letrado si se sentía arrepentido, el acusado dijo que "por su puesto", al tiempo que dijo estar dispuesto a someterse a las terapias necesarias mientras permanezca en la cárcel.

La sentencia, conocida casi diez meses después de que se celebrase el juicio en el que el ahora condenado se declaró culpable, considera al exentrenador "autor criminalmente responsable" de dos delitos continuados de agresiones sexuales sobre personas menores de 16 años, por los que ha sido condenado a 12 años y medio de prisión por cada uno de los delitos, así como al pago de una indemnización de 140.000 euros, 70.000 para cada una de las víctimas.

En el juicio, el exentrenador, con iniciales M.A.S.P.E., reconoció "íntegramente" todos los hechos por los que había sido encausado y admitió el escrito de acusación.

Esta circunstancia hizo que los dos días de vista oral previstos para juzgarle quedaron reducidos a una mañana, ya que tanto el fiscal como la acusación particular que representaba a las dos víctimas y las defensas del Real Ávila y Generali Seguros, renunciaran a las pruebas testificales y periciales.

La fiscalía y la acusación particular, respectivamente, reclamaron 22 años y 2 días, y 25 años por dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años.

Por su parte, la defensa pidió la aplicación de la legislación más favorable, pidiendo para el encausado, como máximo, dos penas de 9 años y un día, lo que sumaba un total de 18 años y 2 días.

Así 'cazó' a sus víctimas menores de edad

M.A.S.P.E. contactó con sus víctimas, que en aquel momento tenían 14 años, a través de perfiles en la red social Instagram, haciéndose pasar por una mujer que amenazaba a los tres con difundir los mensajes y videollamadas de contenido sexual que se intercambiaban.

Según reiteró durante el juicio la acusación particular, estos hechos han causado un "grave daño para la formación, salud y estado psicológico y emocional de los menores", que en algunos casos se ha traducido en su rendimiento escolar, relaciones familiares, cambio de círculo de amigos y abandono de la práctica del fútbol.

Permanece en la cárcel desde 2022

M.A.S.P.E., que permanece en la cárcel desde diciembre de 2022, no podrá aproximarse a menos de 500 metros a las dos víctimas y comunicarse con ninguna de ellas durante el tiempo de diez años superior a la pena privativa de libertad que se le ha impuesto.

Igualmente, la Audiencia le impone 10 años de libertad vigilada, en cada caso, una vez salga de la cárcel al tiempo que le impone otros 10 años de inhabilitación especial, tras cumplir la pena en prisión, para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

La sentencia no es firme y puede interponerse un recurso de apelación ante la propia Audiencia Provincial de Ávila.