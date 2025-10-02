La hermana mayor de la menor secuestrada en Horche también estaría desaparecida desde eses mismo día

La familia de la menor secuestrada en Horche asegura que no desapareció sola y que el mismo día también lo hizo su hermana

Entramos en el zulo en el que la menor de Horche estuvo secuestrada: "Malvivían juntas en un sótano diminuto”

Tras darse a conocer las extremas circunstancias en la que la menor secuestrada en Horche, Guadalajara, tuvo que vivir durante su cautiverio, 'Vamos a ver' ha podido hablar con su familia, que nos ha asegurado que su hija no desapareció, ya que el mismo día también lo habría hecho su hermana mayor, de 17 años, de quien aún no se sabe nada y se encuentra en paradero desconocido.

La menor de 15 años se está recuperando poco a poco en el hospital, y la investigación sigue su curso, ya que todavía faltan muchos datos sobre lo ocurrido. Lo que sí ha querido confirmar la familia es que es mentira que existiera algún tipo de relación sentimental entre la menor y la presunta secuestradora.

Amiga de la familia de la menor secuestrada en Horche: "La niña dice que le pedía beber agua y solo le daba cervezas. Y si no bebía, le pegaba"

'Vamos a ver' pudo hablar con una amiga de la familia, quien explica la desaparición de la menor: "La madre, cuando la niña desapareció, pensaba que las dos niñas estaban juntas, claro, como desaparecieron el mismo día. Pero la otra niña ha dicho que no, que con ella no ha estado. Tania es amiga de la madre, es de otra comunidad y vino por lo mismo, porque en la otra comunidad hizo algo parecido".

Sobre el estado de la menor, comenta: "Está mal. Ayer fui a verla al hospital, y la niña dice que le pedía beber agua y solo le daba cervezas. Y si no bebía, le pegaba".