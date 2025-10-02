Logo de telecincotelecinco
El marido de Hanan Alcalde, en tensión por no tener noticias de su mujer, se enzarza en directo con Carlos Cuesta: "Eres una persona inhumana"

El marido de Hanan Alcalde sigue sin tener noticias de la activista tras la interceptación del gobierno israelí de la Flotilla rumbo a Gaza, en la que se encontraba desde que partió de Barcelona el pasado 31 de agosto.

Amín relata desde Motril cómo están siendo las últimas horas en su familia sin saber nada de Alcalde. "Ella sí que era consciente de se podía plantear el peor de los escenarios. Se despidió como si fuera a perder la vida, se me ponen los pelos de punta", comparte.

