Fernán Martínez reaparece en plató tras dos entrevistas polémicas y reafirma sus recuerdos más íntimos junto al artista

El exmánager de Julio Iglesias revela los mayores miedos del cantante: “Desconfía de todo y de todos”

Fernán Martínez, exmánager de Julio Iglesias, visitó por primera vez el plató de ‘El tiempo justo’ tras sus polémicas y expectantes entrevistas en el programa.

El mánager se reafirmó y explicó que habla sin tapujos porque no tiene nada que ocultar: “He sido cronista de mi propia vida y la historia con Julio forma parte de ella”.

Julio José, el hijo protegido

El exmánager reveló que el inicio de la carrera musical de Enrique fue llevado con total discreción, hasta el punto de que ni sus hermanos lo sabían: “Fue como un contrabando, ni siquiera su padre conocía sus planes”.

Martínez aseguró que Julio Iglesias siempre mostró una predilección por Julio José, al que consideraba “más cercano y débil”, mientras que veía el éxito de Enrique con cierta desconfianza.

Con anécdotas llenas de humor, relató cómo padre e hijo llegaron a competir incluso por el tamaño de sus jets privados: “En ese mundo todos quieren tenerlo más grande que el otro, incluido el avión”.

Un controlador en todo… menos en la mesa

El exmánager definió al artista como un “control freak”, pendiente de cada detalle. “Es un manipulador, es un manipulador de todo lo de su alrededor”, comentó. Aunque reconoció que “cenando es el mejor Julio Iglesias: generoso, divertido, compartiendo la comida con las manos”.

Finalmente, destacó el instinto empresarial del cantante, que con sus inversiones inmobiliarias en enclaves exclusivos como Indian Creek multiplicó su fortuna: “Hizo su dinero cantando, pero se volvió billonario invirtiendo”.