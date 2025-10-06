Los jóvenes ven cada vez más difícil alquilar un piso por lo que están empezando a fingir ser pareja para poder acceder a una vivienda

Uno de los principales retos del Gobierno es la vivienda. Actualmente, muchas personas lo están pasando realmente mal para poder alquilar un piso, especialmente los jóvenes, que encuentran grandes dificultades para independizarse. Algunos incluso han llegado a fingir tener una relación de pareja para poder acceder a una vivienda.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Aritz Durán, un joven que ve imposible independizarse, y que explica la situación actual de los alquileres: "El problema en Madrid es horrible, pero no solo en Madrid, también en Barcelona y en ciudades pequeñas y medianas que también están sufriendo la crisis de la vivienda. Por ejemplo, en Valladolid, hace cinco años los alquileres rondaban los 500 euros, y hoy están en 900. Los precios están por las nubes, mientras los salarios no han subido lo suficiente para compensar esa subida".

Aritz Durán: " Trabajamos exclusivamente para pagar el alquiler. Si esto no cambia, no habrá justificación para que la gente trabaje"

También habla sobre el problema a futuro: "La gente joven y no tan joven tenemos muchas dificultades para imaginarnos nuestro futuro, porque trabajamos exclusivamente para pagar el alquiler y cuatro gastos más. Si esto no cambia, no habrá justificación para que la gente trabaje. Si no tienes un futuro prometedor ni un proyecto de vida, ¿para qué vamos a trabajar?".

Además, comenta sobre la posibilidad de hacer lo que muchos jóvenes están haciendo: fingir ser pareja para acceder a un piso: "Yo tengo pareja, pero no fingiríamos porque todavía somos estudiantes. Yo comparto piso y mi pareja también, porque no podemos permitirnos vivir juntos. El alquiler se pondría en 800 euros. Hasta que el trabajo sea mi principal fuente de ingresos porque ahora me ayuda mi familia no puedo permitirme vivir con mi pareja".