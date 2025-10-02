Exclusiva | El profesor de esquí de Sánchez niega ser el nexo entre Begoña Gómez y Barrabés: "Ni los he presentado, ni tengo relación"
'La mirada crítica' ha hablado en exclusiva con el profesor de esquí de Sánchez acusado de ser el nexo entre Begoña Gómez y Barrabés
El juez del 'caso Begoña Gómez' rectifica: encarga un informe sobre una empresa de Juan Carlos Barrabés, no sobre Globalia
El profesor de esquí de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, señalado por supuestamente haberles conectado con Carlos Barrabés, ha dimitido de su cargo en el Consejo Superior de Deportes tras la polémica por una subvención pública de un millón de euros concedida al empresario. En 2020 fue nombrado director de una fundación vinculada al CSD y, desde allí, contrató a Barrabés a través de dicha ayuda para desarrollar un programa de deporte relacionado con el organismo.
Arturo Criado, subdirector de 'El Español', ha analizado el caso en directo en 'La mirada crítica', destacando cómo pasó de profesor de esquí a alto cargo: "Él era el profesor de esquí de la familia Sánchez, es verdad que era concejal pero, a raíz de ese conocimiento mutuo, se le nombra director de una fundación vinculada al Consejo Superior de Deportes. Básicamente porque estaba en esa parte política, pero sobre todo por ese conocimiento que tiene de la familia Sánchez".
Profesor de esquí de la familia Sánchez, sobre su renuncia del CSD: ""Yo renuncié porque finalicé una etapa y porque profesionalmente tengo otros proyectos"
El programa también ha hablado en exclusiva con el profesor de esquí, que rechaza haber presentado a Begoña Gómez y a Barrabés: "Es que ni los he presentado, ni tengo relación. Con Carlos Barrabés hace 10 años que no lo veo". También niega haber sido el profesor de Pedro Sánchez: "La gente se inventaba que soy el profesor de Pedro Sánchez, cuando yo los vídeos que he visto hace snowboard. Fui profesor de esquí, pero nunca he sido profesor de Pedro Sánchez".
Sobre su dimisión, aclara: "Yo renuncié porque finalicé una etapa y porque profesionalmente tengo otros proyectos. No he fichado por ningún grupo empresarial afín al Gobierno".