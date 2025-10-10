Ana Rosa: "El Nobel de la Paz está entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Quizá se lo den a pachas"

'El Programa de Ana Rosa' ha empezado con el famoso editorial de la presentadora

El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu da luz verde al acuerdo de paz para Gaza de Donald Trump a pesar de la negativa de algunos ministros

Un día más, Ana Rosa Quintana ha abierto su programa con su habitual editorial cargado de ironía y crítica política. En esta ocasión, la presentadora ha puesto el foco en el proceso de paz de la guerra de Israel y Gaza, y en los últimos informes de la UCO que salpican al PSOE con pagos en efectivo y un lenguaje machista dentro del entorno más cercano al presidente del Gobierno.

"Buenos días. El Nobel de la Paz se dará a conocer esta mañana a las 11, y está entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Quizá se lo den a pachas. ¿Se imaginan la foto? Por un lado, el presidente americano ha logrado que tanto en Israel como en Palestina celebren el proceso de paz que rechazaba la flotilla. No solo la flotilla, también el Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz calificaba el proceso de paz como farsa inaceptable. El Gobierno se mostraba más radical que Hamás, porque Hamás lo ha firmado. El otro candidato al Nobel de la Paz es Sánchez. Dice el ministro Albares que España ha liderado el proceso de Paz. Cuando dice España quiere decir Sánchez, claro, aunque Israel no quiere saber nada de España como interlocutor y Trump nos quiera echar de la OTAN. La Academia Sueca lo tiene difícil este año", ha arrancado.

Ana Rosa: "No se habla de embutido en un sentido literal ni de impresoras con tóner que se atascan por falta de tinta"

La presentadora ha continuado: "El Premio Nobel de Economía puede ir a parar al PSOE, porque no se entiende cómo un partido maneja tanto dinero en efectivo. En el último oficio de la UCO se habla de 4.500 euros solo en restaurantes. ¿De dónde sacaba el PSOE ese dinero en cash solo para pagar mariscadas? ¿Hay en Ferraz una caja fuerte más grande que la del Banco de España? ¿Cuántos cientos de tickets hay para justificar esos pagos? ¿Cuál es el origen de ese dinero? Lo más sangrante es el lenguaje machista que usaba el círculo más cercano al presidente del Gobierno. Vamos a hablar claro, con el lenguaje que usaba el círculo más íntimo de Sánchez. Ábalos, la mano derecha de Sánchez, hablaba con Koldo de pastillas azules, de polvos, de chistorras, de lechugas y de folios. Y que no nos tomen por tontos, porque no se habla de embutido en un sentido literal ni de impresoras con tóner que se atascan por falta de tinta".

"Y lo más grave. Voy a decirlo sin paños calientes. Hablar de pagar pulseras, y abro comillas, "a la puta". Y numeran a las mujeres, como si fueran objetos de una cadena de montaje. La uno y la dos... Hemos perdido la cuenta. Y se preguntan si pueden desgravar por ellas. Hablamos de personas. Pero lo más grave es cómo se liquidaba toda esta depravación que luego se pasaba en tickets que remuneraba el PSOE en sobres. Una empleada del PSOE envió el día después de las elecciones de 2019 un mensaje a Koldo: "No te olvides de subir por el despacho, que tengo tu dinero". Y dicen desde el PSOE que es un partido tan transparente que hasta sus sobres son transparentes. Y la empleada preguntaba, ¿de dónde sacas ese dinero? Y la respuesta fue, "jajaja". La depravación moral es repugnante", ha finalizado antes de dar paso a 'El Programa de Ana Rosa'.