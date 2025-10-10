Ana Rosa reacciona a los mensajes de José Luis Ábalos plasmados en el último informe de la UCO

Las conversaciones que la UCO captó entre José Luis Ábalos, Koldo y Patricia Úriz: "Necesito pulseras para las putas"

Compartir







En el último informe de la UCO ha salido a la luz material sensible de José Luis Ábalos que incluye mensajes en los que se hace referencia a mujeres como números. Esta información fue trasladada al Supremo, pero el juez instructor del caso ha decidido restringir su acceso para evitar que trasciendan detalles que puedan afectar a terceras personas, así como a la vida privada de Koldo y su mujer.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado con José María Olmo, jefe de investigación de 'El Confidencial', que ha dado más detalles sobre el material sensible del exministro: "No eran solamente inauguraciones. En muchos episodios, estos desplazamientos coincidían con mítines del PSOE, en épocas de campaña. Por ejemplo, en 2019, Ábalos participó en un acto en Portugalete y la noche anterior recibió la visita de una chica previamente contactada por Koldo. De esos mensajes se deduce que hubo un uso recurrente de este tipo de servicios sexuales, en ocasiones llegando a contratar a tres chicas a la vez".

José María Olmo: "Hay testimonios que aseguran que el PSOE lo sabía mucho antes de que él fuera cesado como ministro"

Ana Rosa ha reaccionado a esta información: "Yo no sé lo que estos señores van a decir, porque son unos auténticos depravados y hablan de las mujeres como si fueran números, objetos. A estas alturas me escandalizo de pocas cosas, pero de esto, de un ministro del gobierno, secretario del partido, nadie lo sabía".

José María Olmo añade: "La intensidad y frecuencia con la que ocurrían estos hechos, y la participación de muchas personas en estas fiestas, hace absolutamente imposible que alguien que compartiera un viaje, como Pedro Sánchez en 2017, no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Hay testimonios que aseguran que el PSOE lo sabía mucho antes de que él fuera cesado como ministro, pero ocurría tan a menudo que es imposible que no lo supieran, porque intervenían muchas personas".