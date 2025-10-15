Padres de Fede Dorcaz, el modelo asesinado en México: "No estaba metido en nada turbio"

Los padres de Fede Dorcaz luchan por repatriar el cuerpo de su hijo

Matan a tiros a Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino de 29 años: le dispararon cuando iba en coche en México

El modelo y cantante Fede Dorcaz fue asesinado el pasado jueves, las primeras hipótesis de la policía apuntan a que ocurrió durante un intento de asalto. Su familia y amigos quieren acabar con los rumores que lo vinculan a situaciones turbias y dejan claro que Fede solo fue víctima de un robo. Sus padres, destrozados, luchan por repatriar el cuerpo, y en Mallorca sus amigos han iniciado una campaña para ayudarles, que ya ha recaudado miles de euros.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Walter y Eugenia, los padres de Fede Dorcaz: "Mi hijo era lo más sano que podía haber, era una persona excelente, no tenía enemigos, era deportista, luchaba por una vida sana y por llevar su apellido a lo más alto. Mi hijo era un ser de luz, lleno de bondad. Necesito limpiar su nombre. Queremos dejar claro que Fede no estaba metido en nada turbio ni oscuro. Nos han dicho que no hay ninguna duda de que no tenía relación con nada extraño, fue un robo que salió mal".

Padres de Fede Dorcaz: "Puede que mi hijo los hubiera identificado, ante eso le dispararon"

Explican lo que sucedió: "Vinieron a atracarlo y al momento de hacerlo, lo único que él hizo fue un movimiento de resguardo. Pero aquí se estila que los delincuentes, cuando tienen miedo de ser reconocidos porque van a cara descubierta, actúan de esta manera. Ese fue el motivo del asesinato, no querían que los reconociera. Fue un robo en el que los delincuentes iban con la cara descubierta y puede que mi hijo los hubiera identificado, ante eso le dispararon".

Por último, Eugenia lanza un mensaje: "Solo pedimos y agradecemos a todos que nos ayuden a que esto no vuelva a pasar y que se haga justicia. Creemos en la justicia".

El programa pudo hablar con un amigo de Fede que explica la campaña que están realizando para ayudar a los padres: ""Al final los padres son gente trabajadora y tuvieron que salir el viernes para allá. Son gente que no tiene muchos recursos para afrontar lo que se les viene ahora, y los amigos desde aquí nos veíamos atados de pies y manos. Lo que se nos ocurrió fue esta iniciativa para recaudar fondos y ayudar un poco a los padres".