'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado este martes 14 de octubre con el ya famoso editorial de la presentadora. En él, Ana Rosa Quintana ha hablado del papel de Pedro Sánchez en Egipto junto a Donald Trump y del nuevo vídeo que pone a Ábalos todavía más contra las cuerdas.

"Buenos días. El lado correcto de la historia estaba al fondo a la derecha, detrás de Trump y al lado de Meloni. Tras la espantada del 12 de octubre, nuestro presidente se fue a Egipto a hacer cola para agasajar al presidente norteamericano por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Tras un apretón de manos de 11 segundos, un dócil Sánchez se postraba ante el que denomina líder de multinacional ultraderechista. Trump parecía decirle: "Ánimo, Pedro, ponte al fondo, castigado, que te voy a cantar las 40 delante de todo el mundo con el tema del PIB y la OTAN". Y Sánchez, obediente, no le dijo ni mú y se colocó al fondo sin rechistar para hacer de figurante, no de actor principal", ha arrancado.

Ana Rosa Quintana: "Sánchez, obediente, no le dijo ni mú y se colocó al fondo sin rechistar para hacer de figurante, no de actor principal"

La presentadora ha continuado: "Sin embargo, nos quieren hacer creer que vivimos en una realidad paralela. Una ficción en la que Sánchez ha sido un actor fundamental para llevar la paz a Palestina. Mientras se negociaba la paz en silencio, han sido la flotilla, el buque Furor y Ada Colau los que han forzado a las partes a firmar el alto el fuego. Una realidad en la que, según el CIS, el PSOE saca 15 puntos al PP porque los escándalos del Gobierno en realidad penalizan a la oposición. Cuantos más escándalos, más votos saca. 155 escaños del PSOE frente a los 82 del PP. A escaño por escándalo. Hoy añadimos otro nuevo. The Objetive publica que la impresora de Ábalos en realidad no gastaba muchos folios, lo que gastaba eran billetes de 50 euros. Los folios eran fajos de billetes sujetos con goma de pollo, esas gomas elásticas amarillas y delgadas que usan los corruptos para sujetar la pasta. Unos fajos que Ábalos supuestamente guardaba en un armario en su despacho oficial en cajas, carpetas, y bolsas de plástico, a lo Julián Muñoz. Hay imágenes de este festín de folios".

Para finalizar, Ana Rosa ha dicho: "Tendremos un otoño judicial marcado por la caída de la hoja en forma de folio. Vuelve a llamar la atención la imagen de una carpeta roja con el logo del PSOE. Otra vez el logo del PSOE. Con el presidente el Egipto, los jeroglíficos de la contabilidad del PSOE son un misterio por resolver, porque Ábalos presentó gastos en Ferraz por importes superiores a 9.000 euros mensuales, y eso sin contar los fajos de billetes de 50. Desde el PSOE presumen de transparencia, presumen de honradez y presumen de encuestas. Como diría Ábalos coloquialmente, desde el PSOE, se tiran el folio".