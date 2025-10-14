El entorno del exministro asegura que el dinero de las fotografías no pertenece a José Luis Ábalos

Ábalos cambia de abogado por "diferencias irreconducibles" a dos días de declarar

Las famosas cajas de folios, con fajos de billetes de 50 euros guardados en el despacho oficial del entonces ministro de Transportes, serían, según la UCO, parte de una fuente de ingresos no declarada de José Luis Ábalos, gestionada por su mano derecha, Koldo García. Dinero en efectivo que, de acuerdo con el informe, Ábalos pedía a Koldo y que Patricia, la mujer de este, se encargaba de entregarle.

‘El programa de Ana Rosa’. ha hablado en exclusiva con el entorno de José Luis Ábalos sobre las fotografías de los fajos de billetes. Aseguran que tanto el exministro como Koldo están convencidos de que detrás de esas imágenes está la exmujer de Ábalos: “Ese dinero pertenece a Carolina Perles, la exmujer de Ábalos. Ella es quien tendrá que explicar cuáles son sus negocios privados. Ha filtrado las fotos y ese dinero no pertenece ni a Ábalos ni a Koldo.”

Entorno de Ábalos: "Es una foto planificada, la mano que aparece es femenina"

Desde su entorno insisten en que esas fotos no están siendo investigadas por la UCO y recalcan: “Es una foto planificada. La mano que aparece es femenina. No es el despacho de Ábalos. La carpeta del PSOE... Está todo preparado.” Además, lanzan una advertencia: “Carolina solo busca hacer daño. Pero quien ríe último, ríe mejor.”

Ketty Garat ha reaccionado a esta información: “Si el dinero fuera realmente de ella, que me expliquen por qué lo tenía custodiado bajo llave en un armario del despacho del ministro de Transportes, en su residencia oficial. No estaba en otra estancia guardado. Con lo cual, los hechos son esos, se pongan como se pongan.”