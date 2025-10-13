Ábalos cambia de abogado por "diferencias irreconducibles" a dos días de declarar

Alberto Rosa 13 OCT 2025 - 19:25h.

Dice Ábalos que esas diferencias con el abogado que le ha representado "hace inviable" que le pueda seguir defendiendo

El juez mantiene en secreto el informe de la UCO por los datos sensibles de Ábalos: solo podrán verlo los abogados

Compartir







El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha cambiado de abogado a solo dos días de volver a declarar como investigado ante el Tribunal Supremo por "diferencias irreconducibles" con su letrado que, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante".

Así lo explica el propio exministro y exdirigente socialista en un escrito remitido al Tribunal Supremo, en el que formaliza su renuncia al abogado José Aníbal Álvarez 48 horas antes de estar citado ante el juez Leopoldo Puente tras un informe que sembraba sospechas sobre gastos de 95.437 euros, tal y como recoge EFE.

Dice Ábalos que esas diferencias con el abogado que le ha representado en el denominado caso Koldo, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante" y eso "hace inviable" que le pueda seguir defendiendo.

"Tras distintos episodios de desacuerdo"

Según el exministro, "tras distintos episodios de desacuerdo", la relación entre ambos ha llegado a verse "interrumpida" hasta el punto que -asegura- se tiene que preparar su declaración por sí solo. Fuentes jurídicas han explicado a EFE, en cambio, que ha sido el letrado quien ha decidido poner fin a la representación del exdirigente del PSOE por las reuniones que este mantuvo la pasada semana a sus espaldas con la letrada de su exasesor Koldo García, y con otros abogados, de las que se enteró por los medios de comunicación.

A ello se suman las crecientes discrepancias entre ambos por la estrategia de defensa, dado que, entre otras cosas, su abogado le había recomendado que dejase el escaño para perder su condición de aforado y enviar la causa así a la Audiencia Nacional. También le planteó alcanzar un pacto con Fiscalía, cosas que no se produjeron.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ábalos se ve así forzado a buscar un nuevo abogado dos días antes de su cita el próximo miércoles ante el juez. Un escenario como este ya se produjo con Koldo García en su anterior citación, cuando su letrado renunció cuatro días antes de su comparecencia y su nueva letrada solicitó la suspensión de la declaración para tener acceso a toda la causa y preparar la cita.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, el magistrado lo rechazó y le advirtió de que si no comparecía, "podrán adoptarse las medidas cautelares de naturaleza personal que procedan para asegurar en lo porvenir su presencia". Como consecuencia, Koldo se acogió a su derecho a no declarar.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Puente ha llamado al exministro por cuarta ocasión a declarar, esta vez tras el informe de la UCO que detectó gastos de 95.437 euros que provendrían de "ingresos no declarados", así como pagos en efectivo del PSOE que no cuadran con la documentación que este partido remitió al Tribunal Supremo.

De esta forma, Ábalos llega con una situación procesal que se puede haber agravado a la luz del informe de la UCO, que profundiza en "los indicios de criminalidad que ya constaban" en el procedimiento, como considera el magistrado.

Si nada cambia, Ábalos el miércoles y Koldo un día después tendrán que responder por el último informe de la UCO y enfrentar las sospechas del magistrado sobre que ambos podrían haber mantenido entre sí "métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".