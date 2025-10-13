El protagonista de Titanic disfruta del verano en una impresionante villa de lujo valorada en más de 120.000 euros por semana

‘El tiempo justo’ ha tenido acceso a las imágenes de la espectacular y exclusiva villa donde Leonardo DiCaprio ha pasado los últimos días en Ibiza. En plena urbanización privada de Vista Alegre, a tan solo diez minutos del aeropuerto, se encuentra Can Yuna (también conocida como Casa Luna), el refugio donde el actor desconecta del mundo entre lujo, naturaleza y confidencialidad.

La mansión, de tres plantas y 12 suites, cuenta con vistas 360º al Mediterráneo, un gimnasio completamente equipado, varias piscinas infinitas y amplios jardines tropicales: “Parece un paraíso terrenal, el lugar perfecto para imaginar a DiCaprio viendo el atardecer sin pasar ni una pizca de calamidades”.

Lujo de película

Cada rincón de la casa parece sacado de un sueño: habitaciones con camas ‘super king size’, comedores acristalados frente al mar y terrazas diseñadas para el descanso absoluto. No es de extrañar que la villa sea también escenario habitual de eventos privados y fiestas de firmas de lujo internacionales.

Durante su estancia, DiCaprio habría disfrutado del verano rodeado de amigos y de su pareja, de 27 años, según revelan colaboradores del programa. El actor es un habitual de la isla pitiusa, donde suele instalarse entre mayo y octubre, haciendo breves escapadas para sus rodajes.

Una villa a precio de estrella

El precio, eso sí, está al alcance de muy pocos: 120.000 euros por semana en temporada alta, es decir, más de 17.000 euros por noche. “Entre todos no nos llega ni para una habitación”, bromeaban los colaboradores en plató.

Aun así, para una estrella de Hollywood como DiCaprio, ese lujo no parece excesivo. “Él puede permitirse lo que quiera. Lo que gana en una película cubre meses enteros de vacaciones, y para alguien que vive a ese ritmo, este tipo de refugios son una necesidad”, apuntaba uno de los tertulianos.