'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Koldo García sobre su próxima declaración ante el Supremo

Koldo acusa al Supremo de investigar más de lo que autorizó el Congreso y pide archivar la causa

Compartir







El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara este miércoles 15 de octubre ante el Tribunal Supremo como imputado en el 'caso Kold' después de que el juez instructor, Leopoldo Puente, rechazara su solicitud para que se le asignara un abogado de oficio.

El magistrado fue claro en su decisión: Ábalos deberá acudir acompañado por su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, del que renunció por “diferencias irreconducibles”, o asumir su propia defensa.

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con Koldo García sobre la declaración de Ábalos y cómo afronta el día de mañana. Koldo asegura que no tiene miedo ante la posibilidad de entrar en prisión y que ya tiene preparada una mochila: “No tengo miedo a la prisión. Tengo una mochila con ropa y una pasta de dientes preparada desde hace días”.

Koldo García: "“Lo que han hecho con José es el mayor escándalo judicial. Le están obligando a ponerse delante de un juez con un abogado en el que no confía"

Además, mantiene su defensa hacia el exministro: “José es una buena persona. No quiere hacer daño a su abogado, José Aníbal. Pero lleva seis meses sin que le asista de una forma digna”.

Por último, Koldo muestra su indignación con la decisión del Supremo sobre el abogado de Ábalos: “Lo que han hecho con José es el mayor escándalo judicial. Le están obligando a ponerse delante de un juez con un abogado en el que no confía. ¿Qué vergüenza es esta?”.