Álex Gómez regresó de la muerte: "Tiene buena pinta. Creo que hay vida después esta"

Álex Gómez, neurocientífico, comparte su vivencia tras una experiencia cercana a la muerte

El renacer de Esther: "Aún hay muchísimo tabú sobre el suicidio. Soy la prueba de que se puede salir y ver la luz"

Compartir







Álex Gómez, neurocientífico, tuvo una experiencia cercana a la muerte: estuvo siete segundos muerto, pero decidió volver.

‘El programa de Ana Rosa’ se ha puesto en contacto con él para que cuente su vivencia: "Yo soy uno de muchos que ha vivido esta experiencia verdaderamente maravillosa. Tuve un problema médico, estuve en el hospital y casi me muero. Tuve lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. Yo estaba en un pozo y miraba hacia arriba; había una luz amarilla preciosa y tres figuras que me esperaban para salir del pozo. Supe en aquel momento que si aceptaba su ayuda saldría y me moriría. Estaba en paz y tranquilo, pero les pedí volver y regresé".

Álex Gómez: "Tengo dos hijas pequeñas y quería volver porque tengo muchas cosas por hacer"

Álex comenta que hay personas que viven la misma experiencia y no quieren regresar: "La mayoría de los que tienen esta experiencia se quejan por haber sido resucitados, porque allí estaban francamente bien. El más allá es un lugar muy hermoso. En mi caso, tengo dos hijas pequeñas y quería volver porque tengo muchas cosas por hacer. Una de ellas es contar esta experiencia para dar voz a mucha gente que también la ha vivido y no se atreve a contarla, porque genera incomprensión, tabú y miedo. Quizás volví con una pequeña misión".

También reflexiona sobre el tabú que existe en torno a la muerte: "La muerte es un tabú social e incluso, hasta hace muy poco, científico. En nombre de la ciencia se nos decía: sabemos que no hay nada, y quien lo piense o lo experimente es tonto, está loco o solo. Pero ahora, los que decían ‘sabemos que no’ tienen que decir ‘no sabemos’. Por fin podemos investigar el proceso de morir y, quizás, si hay algo más allá".

Por último, Ana Rosa le preguntó si cree que hay vida después de la muerte, a lo que Álex respondió: "Tiene buena pinta. Creo que hay vida después, sí".