Primo de Verónica, atropellada por su marido: "También intentó atropellar a mis tíos y a mi primo"

En un pequeño pueblo de Badajoz, Verónica, de 46 años, murió atropellada por su pareja, José Manuel, mientras intentaba calmar una discusión familiar.

Atropella a su mujer en Badajoz: una vecina de la misma calle afirma que la víctima “le tenía miedo”

La Codosera, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes de Badajoz, se ha visto sacudido por la tragedia. Verónica, de 46 años, murió atropellada tras intentar mediar en una disputa familiar. El hermano de la víctima discutía con José Manuel, pareja de Verónica, cuando la discusión subió de tono y ella trató de calmar a los implicados.

José Manuel decidió marcharse, se montó en su coche y supuestamente atropelló a Verónica en dos ocasiones. Los familiares intentaron detener el vehículo con todo lo que encontraron a su paso, llegando incluso a lanzar ladrillos, pero José Manuel se marchó. La Guardia Civil detuvo a José Manuel en una de las salidas del pueblo. No era la primera vez que discutía con la familia de su pareja. Para la Guardia Civil, todas las hipótesis están abiertas, aunque no descartan que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia de género.

‘El programa de Ana Rosa’. ha hablado en directo con José Antonio, primo de Verónica, quien asegura que la relación entre Verónica y José Manuel llevaba siendo mala desde hace tiempo: "Desde hace mucho años era mala, pero se querían y había respeto. Pero de golpe y porrazo pasó esto. Es horrible lo que ha hecho".

José Antonio, primo de Verónica: "Los problemas que tenía eran porque no le dejaba a Verónica pasar tiempo con su familia"

Explica lo sucedido el martes por la noche: "El problema viene desde por la mañana, que quería echar de la carretera a mi primo y embistió a otro coche. Se dio la vuelta, se metió en la carretera, no lo mató de milagro, y cuando vino a casa y vio el coche de José, cogió un palo para que no le pasase nada malo a la familia, pero empezó a acelerar el coche hacia arriba y hacia abajo en la calle. Intentó atropellar a mis tíos y a mi primo y no les atropelló gracias a Dios. Verónica quiso mediar entre ellos, se metió, le dio un golpe y en vez de parar, la atropelló marcha atrás y marcha adelante y le partió el pecho entero".

Además, ha explicado los problemas que tenía José Manuel con la familia de Verónica: "Los problemas que tenía eran porque no le dejaba a Verónica pasar tiempo con su familia, no le dejaba venir a los cumpleaños de la familia ni a las comidas, siempre tenía que estar con él".