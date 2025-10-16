Amiga de la 'mataviejas': "Parecía una señora normal. Estaba casada y con hijos"

Nuria Morán 16 OCT 2025 - 12:16h.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con una excompañera y amiga de la 'mataviejas' antes de ser asesina

La Policía suspende el velatorio de la nueva víctima de la ‘mataviejas’ en Coruña: hallan señales de asfixia y una huella

Remedios Sánchez Sánchez, conocida como la 'mataviejas', ha sido detenida en la cárcel de A Coruña por la muerte de otra mujer mayor en un permiso.

La presa fue condenada hace casi dos décadas a 144 años de prisión por el asesinato de varias ancianas en Cataluña, la tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con una antigua amiga de Remedios, que la conocía muy bien antes de ser asesina.

"Me ha dado mucha rabia cuando lo he visto. He dicho ¿Cómo es posible que esta señora era normal? Lo esta viendo y digo... Jolines, ¿Ahora otra vez? Me ha chocado. Trabajábamos en la misma empresa", ha comenzado contándonos.

Carmen trabajó con la 'mataviejas': "Desayunábamos cada día y trabajábamos juntas de 8 a 3"

Carmen, examiga de Remedios, ha apuntado: "Aparentemente parecía una señora normal. Trabajaba de camarera de pisos y estaba casada con hijos. Una señora, bueno... Aparentemente, hacía una vida norma. Porque si estaba ahí en el trabajo y estaba contratada. Y me parece que llevaba tiempo. Luego me parece que estaba de cocinera en Barcelona... Pero se ve que después se metió en el juego o... No sé qué vida llevaba después".

Esta mujer ha explicado cuál era su relación con la 'mataviejas': "Desayunábamos cada día y trabajábamos juntas de 8 a 3. De verdad que creo que ella era responsable en su trabajo. Claro, yo la primera vez que escuché esa noticia pensé: ¡No me lo puedo creer!".