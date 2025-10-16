Exclusiva | La asistenta de Ábalos, sobre Carolina Perles: "Me decía que lo iba a destruir"

'El Programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con la empleada del hogar de Ábalos

En el caso Koldo ha aparecido recientemente un nuevo implicado: la asistenta de José Luis Ábalos durante su etapa al frente del ministerio. Ábalos asumió el cargo en junio de 2018 y se trasladó a la residencia oficial, donde vivió junto a esta trabajadora doméstica, quien, según la UCO, podría haber percibido pagos en negro tanto de Koldo García como del propio exministro. Estos abonos, presuntamente gestionados por la esposa de Koldo, se sumarían a la ya extensa lista de ingresos no declarados de Ábalos, que ascenderían a casi 4.000 euros.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con la empleada del hogar del exministro, quien asegura que la mano de la foto de los fajos de billetes no es la suya: "No es mi mano, además, no he visto ese dinero, lo recordaría". Añade que la fotografía la habría hecho Carolina Perles, la exmujer de Ábalos: "Lo preparó ella, para destruirlo. Ella me decía el día que me deje José Luis, lo voy a destruir. Yo sé que es ella quien preparó la foto y, con lo mala que es, no lo dudo".

Niega haber escuchado hablar sobre chistorras, lechugas o soles: "No lo he escuchado jamás, esto es nuevo para mí".

Aunque en una entrevista previa negara haber hablado con la periodista Ketty Garat, ahora reconoce que sí mantuvo contacto con ella. Lo que sí niega es haber dicho que tenía miedo de Koldo: "Yo nunca dije Koldo, puede ser de cualquiera. Tengo miedo porque no me gusta hablar, no quiero tener problemas con nadie".

Asistenta de Ábalos, sobre Koldo García: "Nunca me daba órdenes"

En una entrevista anterior, aseguraba no haber recibido órdenes de Koldo García: "Nunca me daba órdenes, ¿por qué?, ¿por qué me iba a dar órdenes, sabes? Nunca, jamás".

Sobre la exmujer de Ábalos opina: "Carolina, su mujer, lo que ha dicho de que fue maltratada psicológicamente, ¡mentira! Ese hombre era lo contrario y, ¿sabes qué decía yo en mi pensamiento y corazón? ¡Qué gilipollas, cómo se ha dejado dominar por ella! Es mala, me insultaba, siempre andaba peleando conmigo, y él me decía que no le hiciera caso, porque quien era muy pasivo y muy buena persona era su marido, José Luis Ábalos".