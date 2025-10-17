El Gobierno prepara un requerimiento contra la Comunidad de Madrid en plena polémica por la objeción de conciencia de los médicos

Mónica García avisa de que si en un mes no está el registro de objetores del aborto en Madrid irá los tribunales

El Gobierno activa su particular guerra contra Isabel Díaz Ayuso con la bandera del aborto. El Ejecutivo estaría preparando un requerimiento basado en dos sentencias del Tribunal Constitucional. En primer lugar, en la literalidad de la ley en cuanto a la oportunidad de interrumpir voluntariamente el embarazo, recogida en la Constitución y en un reglamento que firmaron todas las comunidades autónomas en 2024, incluida la Comunidad de Madrid.

Además, el Gobierno se apoya en otra sentencia sobre la protección de los datos personales de las mujeres que deciden acogerse a la interrupción voluntaria del embarazo. Un movimiento que llega en medio de la polémica por la objeción de conciencia de los médicos en la Comunidad de Madrid.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, sobre la lista de profesionales objetores: "La única justificación que tiene esa lista es permitir discriminar a los médicos objetores. Si no, que alguien nos explique para qué se quiere esta lista. Obviamente, si no se fuese a utilizar, no tendríamos ningún problema, pero hay tanto empeño en que exista para poder usarla. No es pública, pero la tiene la consejería de Sanidad de turno, que es quien decide sobre las contrataciones".

Martínez-Sellés pone un ejemplo de la posible discriminación: "Si una mujer acude a un hospital público en el que todos los ginecólogos son objetores, se la deriva a un centro privado. Pero si hay un empeño en que se realice un aborto en ese hospital público, la única forma de asegurarlo sería contratando a un ginecólogo que no sea objetor. Eso implicaría discriminar a los objetores y, por lo tanto, la lista se estaría utilizando de manera inadecuada".

Ana Terradillos: "Lo que espero es que a ninguna mujer se le obligue a tener un hijo no deseado"

Durante la entrevista, Ana Terradillos le ha preguntado si no contempla la posibilidad de practicar un aborto en el caso de una violación. El presidente del Colegio de Médicos ha respondido: "Es una opinión personal de cada médico. Yo le podría preguntar a usted qué opina sobre acabar con la vida de un feto en estadios avanzados de gestación, como se hace en algunas ocasiones, o como algunas páginas web sugieren, llevando a mujeres a países donde se permite interrumpir gestaciones en fases avanzadas".

Ana Terradillos ha replicado: "No me contesta usted a la pregunta. Yo creo que en ciertos casos, como una violación o una malformación del feto, está más que justificada la interrupción del embarazo durante los primeros meses, porque así lo acredita la ciencia. Lo que espero es que a ninguna mujer se le obligue a tener un hijo no deseado".