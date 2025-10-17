Exclusiva | Koldo García: "No declaro porque no tengo medios para hacerlo"

Nuria Morán 17 OCT 2025 - 09:27h.

Koldo García ha hablado en directo con 'La mirada crítica'

El juez deja en libertad a Koldo García tras sumarse al silencio de José Luis Ábalos acogiéndose a no declarar en el Tribunal Supremo

Tras negarse a declarar en el Tribunal Supremo, donde Koldo García acudía para comparecer tras el informe policial que le sitúa como "gestor y custodio" del dinero del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien también optó por el silencio, el exasesor quedaba en libertad manteniendo las medidas cautelares que tenía impuestas.

Pocas horas después, Koldo García Izaguirre ha hablado en exclusiva y en directo con 'La mirada crítica'. Sobre su decisión de no declarar, el exasesor ha argumentado: "Creo que es un derecho que gracias a Dios todavía tengo. La cuestión es que cómo voy a poder declarar si no tengo los medios para poderme defender y es algo fundamental. Yo lo que tengo que hacer es certificar todo lo que pueda decir, porque está claro que todo lo que pueda decir o que tengan ellos, puede ser malinterpretado. Necesito tener todo lo que ellos han mirado y donde se supone que hay irregularidades, para poderlo explicar. Se puede interpretar de mil formas, pero me tienen que dar esas irregularidades para yo podérselas explicar", ha comenzado.

Sobre si tiene una nueva estrategia conjunta con José Luis Ábalos, Koldo ha respondido: "Estamos los dos inmersos en un proceso judicial. Yo anteriormente estuve trabajando con él y creo que al menos deberían hablar los abogados para hacer las cosas de una manera coherente".

A cerca del infirme da la UCO en el que se afirma que Koldo sería el gestor del dinero de Ábalos y el motivo por el que hablaban de "chistorras", ha respondido: "Habría que ver la interpretación que pueden hacer ciertas personas. Yo lo que quiero es verlo a nivel judicial y al juez es al que tenemos que darle las explicaciones, no a los medios de comunicación porque siempre que he intentado daros una explicación, esta se la malinterpretado".

"Ayer sentí que me aplicaban mis derechos y que podía defenderme. Sentí por primera vez que estaban valorando las cosas y fue para mí un día muy importante", ha continuado diciendo.

De la publicación en ABC en la que se asegura que Koldo llevaba tres sobre para gastos en la mochila cuando viajaba con Ábalos y había un cuarto sobre para pagar prostitutas, ha respondido: "Le puede preguntar al señor Chicote, que vio mi mochila, lo que vio. El mundo mediático también tendría que mirar porque solo se está aferrando en desprestigiar a una persona e intentar acusarla", ha sentenciado.