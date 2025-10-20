Leire Díez niega haber vendido información al Sabadell: "Jamás se pidió dinero, decirlo es un delito"

Leire Díez y Javier Pérez Dolset habrían ofrecido vender información al Banco Sabadell contra el BBVA

Leire Díez y Javier Pérez Dolset habrían ofrecido vender información al Banco Sabadell contra el BBVA para que la utilizara en su defensa ante la OPA, una operación que finalmente no salió adelante.

Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', da más detalles sobre la información publicada: “Hubo un ofrecimiento por parte de Leire Díez al Sabadell de información sensible del BBVA para intentar frenar la OPA. Ese ofrecimiento se produjo en línea con la decisión del Gobierno de abortar esa operación. 'El Confidencial' aporta algún dato más: una reunión en Tarifa, otra en Madrid, y una cantidad supuestamente exigida de un millón de euros”.

Leire Díez: "Lo que ha publicado 'El Mundo' es un despropósito”

'La mirada crítica' se ha puesto en contacto con Leire Díez para que entrara en directo en el programa. No ha querido hacerlo, pero ha hablado con un reportero del programa, al que ha negado todo. Afirma que nunca ha pedido dinero por ninguna información y que tampoco va a desvelar con quién se reunía ni quiénes eran sus fuentes en calidad de periodista: “En ningún momento se pidió dinero por esa información. Yo me he reunido con mucha gente como periodista. No voy a decir con quién me he reunido”.

Asegura estar muy enfadada y molesta con esta publicación: “Jamás se ha pedido dinero a nadie por nada, y decir esto es un delito. Además, voy a denunciarlo. Yo no tengo por qué decir con quién me reúno, todos los periodistas tenemos fuentes. Esto es una locura. Lo que ha publicado 'El Mundo' es un despropósito”.