La hermana Teresa, una monja viral en redes sociales, arrastra un pasado lleno de polémicas. Antes conocida como fray Alejandro, su historia parece marcada por la reinvención constante. Según denuncias en Chile, habría suplantado la identidad de un sacerdote y protagonizado una estafa : prometía viviendas que nunca existieron y habría estafado cerca de 20 millones de pesos chilenos, unos 21.000 euros.

Ahora, bajo su nueva identidad religiosa, vuelve a estar en el punto de mira. En redes, algunos usuarios la acusan de pedir dinero alegando que necesitaba pagar unas supuestas pruebas médicas para tratar un tumor cerebral.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con la hermana Teresa, la monja tiktokera, quien ha explicado a qué orden pertenece: “Soy carmelita samaritana”. También ha querido aclarar su estado de salud: “Tengo un tumor cerebral. No necesito dinero para tratar la enfermedad. Lo que pasó en TikTok fue gracias a mis seguidores y a mi trabajo, que es hacer los rosarios”.

Hermana Teresa: "No he pedido dinero como tal, solo donaciones de personas que quisieron colaborar”

Respecto a las acusaciones de estafa, lo niega tajantemente: “Eso es falso. Seguramente me han acusado en la televisión sensacionalista y amarillista. Yo no he pedido dinero como tal, solo donaciones de personas que quisieron colaborar”.

La religiosa también ha confirmado su cambio de identidad: “Es un cambio de identidad, un cambio de género”.

Tras la entrevista, Ana Rosa Quintana ha reaccionado en directo: “La identidad de género en España está perfectamente legalizada y todo el mundo la respeta, pero no lo mezcle con lo que ha hecho en TikTok. Es verdad que ha sido absuelta, pero también denunciada por muchas personas. Espero que haya denunciado a la prensa de Chile por lo que se dijo. No sé si está transmitiendo el Evangelio o si se ha hecho un personaje en redes, pero no mezcle con la identidad de género”.