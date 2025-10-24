Un hombre asesinó a su expareja en Villaverde delante del bebé de ambos, la Policía detuvo al presunto autor y a un acompañante por encubrimiento

El crimen machista de Villaverde se saldó con la muerte de una joven de 21 años, apuñalada por su expareja delante del bebé que ambos tenían en común. La bebé, de 15 meses, afortunadamente dormía en el momento de los hechos. El agresor huyó hasta una vivienda en Torrejón de Ardoz, donde llamó a un amigo y le confesó el crimen. Horas después, la policía detuvo al hombre por asesinato y a su acompañante por presunto encubrimiento. El detenido tenía 30 años y antecedentes por violencia de género.

‘El programa de Ana Rosa’. ha conocido en exclusiva las amenazas que el presunto asesino vertía contra su expareja: "Si fueras un hombre, te mataría. Si por mí fuera, aparecerías muerta, cogería un cuchillo y te mataría".

Presunto asesino de Villaverde: "Para que no la tengas ni tú ni yo, mato a la niña"

No solo amenazaba a la mujer, sino también a la hija que ambos tenían en común: "Ya que no f...s conmigo, me voy a f...r a la niña. Para que no la tengas ni tú ni yo, mato a la niña".

El programa también ha tenido acceso a las palabras atribuidas al presunto asesino minutos después de acabar con la vida de la joven: "Es que no sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el... y la máquina lo tritura".

Ana Rosa ha reaccionado a las amenazas que sufría la joven: "Solamente este mensaje que le manda sobre la niña es para meterlo en la cárcel".