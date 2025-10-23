Claudia Barraso 23 OCT 2025 - 15:02h.

La Policía ha detenido al hombre que encubrió al presunto asesino de Marta, la joven muerta en Villaverde

Marta contó con la ayuda económica del padre de su bebé para alquilar una habitación en el barrio de Villaverde, en Madrid

Compartir







El pasado martes, la Policía Nacional detuvo a un hombre como presunto autor del asesinato de de Marta, la joven de 21 años que perdió la vida tras ser apuñalada en un domicilio en el distrito madrileño de Villaverde. Los hechos se produjeron delante del bebé de 15 meses de la fallecida. Un crimen que no ha pasado desapercibido.

Ambos eran pareja. La joven se había marchado de Castilla La Mancha, donde estaba registrada dentro del sistema VioGén al haber presentado varias denuncias contra el que acabó siendo su presunto asesino. El detenido se llegó a saltar hasta en varias ocasiones la orden de alejamiento. Para poder huir de él, Marta decidió mudarse a Madrid. Residía en una habitación alquilada que pagaba gracias a la ayuda económica del padre de su bebé. Las autoridades desconocían que la joven había cambiado de residencia, por ello la Comunidad de Madrid no tenía constancia de que se trataba de una víctima de violencia de género.

PUEDE INTERESARTE El detenido por matar en Madrid a su exnovia delante de su bebé tenía orden de alejamiento: no era la primera vez que se la saltaba

Su expareja mató a la chica en la vivienda de Madrid en presencia de su bebé. El presunto asesino consiguió salir de su casa a las ocho de la mañana y regresó unas horas después, tiempo suficiente para ir desde Torrejón, donde vive, hasta Villaverde y cometer el crimen. Fue detenido gracias a las grabaciones de una cámara que había en el salón de su casa. En esa grabación se le ve tranquilo y contándole a un cómplice por teléfono que debe deshacerse del arma del crimen. "Que no pase nada, espero que no. Y a ver si van a sospechar o algo. Es que no sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el… A ver, la máquina lo tritura", dice en referencia al arma del crimen.

Nueva detención en el caso

Ahora, la Policía Nacional ha detenido a un varón que presuntamente cubrió a la expareja de Marta. El hombre de 30 años fue detenido en Torrejón de Ardoz dos horas después de cometer el crimen. La jefatura Superior de Policía de Madrid descubrió el paradero del acusado de asesinato porque tenían indicios de que había mantenido una conversación telefónica.

PUEDE INTERESARTE Crimen machista en Villaverde: la joven fue asesinada delante de su bebé de 15 meses y una niña de 12 años encontró su cadáver

Sospechas que se confirmaron con los vídeos de la cámara situada en la vivienda. Los agentes han detenido esta mañana a este hombre como presunto autor de un delito de encubrimiento. Está previsto que a lo largo de este jueves la autoridad judicial decida sobre su situación, según ha informado la Agencia EFE.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una niña de 12 años fue quien encontró a Marta muerta en la vivienda. La joven asesinada compartía piso con más personas, ya que solo tenía alquilada la habitación. Las grabaciones fueron claves para la investigación policial. En las imágenes se ve como el detenido regresó a la casa a cambiarse de ropa y sacó varias bolsas de basura del domicilio. La conversación que mantuvo dio las pistas necesarias para saber el paradero del hombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ayuda contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.