Los padres de Marta alquilaron su casa para poder costear los tratamiento de su hija

La madre de Marta Pérez, en coma por un batido: “Recibe el alta. Lo injustas que son las cosas”

Compartir







La vida de Marta y sus padres cambió cuando Marta tomó un batido que contenía pistacho, a lo que es alérgica, y quedó en coma. Ahora han sufrido otro revés: unos inquiokupas llevan 15 meses sin pagar el alquiler, y no pueden costear los tratamientos de su hija. Poco a poco, Marta se va recuperando gracias a su rehabilitación, unos tratamientos que sus padres no pueden pagar, por lo que decidieron poner en alquiler su casa. Sin embargo, sus inquilinos se han convertido en inquiokupas.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con María, madre de Marta, quien explica el problema que tiene con sus inquiokupas: “Estoy enfadada, indignada e incluso ofendida, porque no solo a día de hoy no he cobrado ni un euro desde agosto del año pasado, sino que se han dedicado a abrir mi correspondencia personal de los bancos. Mis deudas no le interesan a nadie, porque yo puedo tener mis problemas, pero no solo las han abierto, las han divulgado, diciendo que tenemos la casa embargada y que por eso no pagan, cosa que no es cierta”.

Okupa: "Cuando nosotros entramos en esta casa, a su hija todavía no le había pasado nada"

Además, el programa ha podido hablar con Roser, la inquilina de María, quien acredita que sí está pagando el alquiler de la casa con un justificante de pago: “Los pagos están en regla. Cuando nosotros entramos en esta casa, a su hija todavía no le había pasado nada, y anteriormente también estaba alquilada. Al tiempo de estar viviendo aquí, todos los vecinos nos decían que la casa estaba embargada. Fui al registro de propiedad y, cuando me dan el documento, me encuentro que salen ellos todavía como propietarios, pero la deuda que ellos tienen se la ha quedado otra empresa. Y no dejaron de pagar a raíz de lo que le pasó a Marta, sino antes”.

Por último ha explicado porque el dinero no le llega a María: “El dinero está en el juzgado. Todas y cada una de las cuotas están en el juzgado. Si yo me voy de vacaciones o me hago el retoque estético que quiero, lo he hecho con mi dinero, porque su dinero está en el juzgado y no lo puede coger, porque ese dinero ya no es para ella, porque lo tiene embargado”.