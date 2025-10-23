José Noya, que trabajaba en la comisión de fiestas, se encargó de preparar el concierto y revela todo lo que ocurrió ese día

Extelonero de 'Andy y Lucas': "Yo viví la tensión de Lucas con los músicos"

La polémica de Andy y Lucas continúa dando mucho de lo que hablar. Tras su mediática por su ruptura, las exigencias que Andy Lucas imponían en algunos de sus conciertos han salido a la luz y José Noya, que trabajaba comisión de fiestas de Muxía, A Coruña, nos las revela.

José Noya explica en 'Vamos a ver' lo que ocurrió durante el concierto que el dúo dio en verano del año 2016: ''En la contratación decidimos apostar por un concierto y en ese año apostamos por Andy y Lucas. Nos mandaron ya antes de las fiestas una serie de exigencias.''

''Yo me acuerdo perfectamente que tenían que ser unas toallas blancas, unos embutidos, unos chocolatinas, un espejo, un colgador. Quien estaba pendiente en ese momento de todo era el manager y nos volvía un poquito locos porque ya teníamos más o menos casi todo previsto, pero venían con unas exigencias...'', explica.

Y continúa dando más datos: ''Nos mandaron una lista de refrescos, de alguna bebida alcohólica, de gominolas, de sinfín de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados porque como ustedes saben, en Galicia frecuentemente son orquestas y las orquestas no piden nada, montan el escenario''.

Patricia Pardo se interesa en saber si les costó mucho reunir todas esas exigencias: ''No es que nos costara mucho, pero claro, era el domingo, aquí más o menos el comercio estaba todo cerrado y fuimos capeando entre lo que teníamos y lo que pudimos conseguir'', añade.

Pero pese a las exigencias, José Noya se muestra satisfecho con Andy y Lucas: ''El espectáculo fue un espectáculo muy bueno. El problema que tuvimos es que ellos actuaron en Madrid o cerca de Madrid un día antes, entonces nosotros nos tuvimos que hacer cargo del escenario, del equipo de sonido, del equipo de iluminación, que claro tenía que ser con unas características especiales que tuvimos que conseguir y sí que nos dio también un poquito la lata''.