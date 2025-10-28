Su hijo, con Huntington, fue trasladado a Sevilla y Dolores solo puede verlo tres veces al mes

En qué consiste el primer tratamiento efectivo contra la devastadora enfermedad de Huntington

El hijo de Dolores Carrera está en fase terminal con tan solo 45 años. Ella, como madre, solo quiere acompañarlo en sus últimos días, pero no puede hacerlo porque su hijo fue trasladado a 152 kilómetros de su casa. Cuando le diagnosticaron enfermedad de Huntington, fue ingresado en un centro de Málaga, donde Dolores podía visitarlo a diario. Sin embargo, el Día de Reyes de 2024 lo trasladaron a otro centro en Sevilla, alegando que allí contaban con mejores medios para tratarlo.

Desde entonces, cada visita se ha convertido en una odisea. Dolores necesita coger un tren, dos autobuses, un taxi y pasar una noche de hotel para poder ver a su hijo. Un recorrido agotador para una mujer que se desplaza con muletas y un esfuerzo económico enorme, ya que solo dispone de su pensión. Esto le permite ir a verle tres veces al mes. El resto del tiempo se comunica con él mediante un teléfono móvil que se ha comprado recientemente, aunque su hijo ya no puede hablar.

Dolores: “Mi hijo está en fase terminal, esta enfermedad es muy rara y complicada"

Dolores ha pedido al Ayuntamiento de Benalmádena y a la Junta de Andalucía que lo trasladen de nuevo a Málaga: “Mi hijo está en fase terminal, esta enfermedad es muy rara y complicada. Lo único que pido a la vida es que mi hijo muera al lado de su madre y de su familia, porque nadie tiene derecho a quitarme ese momento. No quiero pensar que eso ocurra lejos, en Sevilla. Este es el dolor más grande que una madre puede tener”.

Además, cuenta entre lágrimas el incidente que vivió en su último viaje: “En la estación de Córdoba me perdí porque no sabía qué vía tenía que coger de los nervios que llevaba. Cuando llegué a casa me dio un ataque de ansiedad, tenía la tensión por las nubes y mi nieta llamó a la ambulancia. He estado ingresada toda la noche y me han dado el alta esta mañana cuando ya tenía la tensión controlada”.