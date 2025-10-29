El vídeo ha despertado muchas elucubraciones sobre quién lo ha subido

Daniel Sancho publica en sus redes sociales un extraño vídeo que ha sorprendido a todos

En las redes sociales de Daniel Sancho, encarcelado en una prisión tailandesa por el asesinato de Edwin Arrieta, ha aparecido una nueva publicación que ha sorprendido a todos sus seguidores. Se trata de un vídeo de alrededor de un minuto, en el que unas jóvenes tailandesas están cantando unos rezos budistas.

Este vídeo ha despertado una gran cantidad de elucubraciones sobre quién lo ha subido, ya que Daniel Sancho no tiene acceso a sus redes sociales desde la cárcel. 'El programa de Ana Rosa' ha podido confirmar en exclusiva que quien ha subido el vídeo a las redes sociales de Daniel fue el confidente de Daniel Sancho en prisión, con el que lleva hablando meses.

La petición de Daniel Sancho a su confidente en prisión

Además, el programa ha tenido acceso a la carta que recibió ayer el confidente por parte del propio Daniel, en la que le pedía que subiera el vídeo: "Por favor, haz lo de Instagram en caso de que no lo hayas hecho todavía. Es súper importante para mí".

Con esta publicación, Daniel ha intentado hacer un guiño a la realeza tailandesa, ya que hace cuatro días falleció la madre del rey tailandés, quien es la única persona que puede aliviar la condena de Daniel Sancho. Así que Daniel ha querido, a través de ese confidente, que se publique ese vídeo para honrar la memoria de la madre del rey y también porque tiene la intención de reactivar mediáticamente su caso, para que se vuelva a hablar de él y se agilicen los procesos judiciales.