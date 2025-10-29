Desde el entorno aseguran que Daniel Sancho no dispone de teléfono móvil en la cárcel

El vídeo ha levantado gran expectación y han sido numerosos lo comentarios

Compartir







En el perfil de Instagram de Daniel Sancho, encarcelado en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta en el país asiático, se ha publicado un extraño vídeo que ha sorprendido a todos.

En las imágenes publicadas se puede ver a un grupo de chicas jóvenes que cantan en grupo y a capela en tailandés. La publicación no viene adjuntada con ningún tipo de explicación ni comentario, algo que ha extrañado aún más.

Desde el entorno más cercano de Daniel Sancho están sorprendidos porque aseguran que el hijo del actor Rodolfo Sancho no tiene teléfono móvil ni desde la cárcel puede acceder a internet, según recoge 20 minutos.

Se cree que el chef ha podido aprovechar las visitas a la cárcel para pedirle a algún conocido que publicase el vídeo en su nombre, un vídeo que ya fue publicado con anterioridad en YouTube.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La publicación coincide con el reciente fallecimiento de la reina madre Sirikit de Tailandia, madre del actual monarca Maha Vajiralongkorn, muy querida en todo el país.

El vídeo ha levantado gran expectación y han sido numerosos lo comentarios de los seguidores de Sancho que le animan.

Como ya explicó la madre de Daniel el joven lleva una vida rutinaria dentro de la cárcel en la que se encuentra, como la de cualquier otro preso. “Se levantan, rezan, les cuentan diariamente varias veces, hace sus tres comidas al día y el tiempo que están ahí está leyendo o practicando muaythai.”