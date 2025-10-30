Pedro Sánchez tira de sarcasmo para atacar al presidente de la comisión: "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión"

La comparecencia de Pedro Sánchez, al minuto

MadridLa comparecencia de Pedro Sánchez ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado impulsada por la mayoría absoluta del Partido Popular en la cámara alta está dejando momentos de tensión en cada pregunta de los senadores. El jefe del Ejecutivo ha tenido también choques dialécticos con el presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, llegando a calificar el foro como un "circo".

La comparecencia de Sánchez está siendo a cara de perro con los senadores de la oposición. La primera en intervenir ha sido la representante de UPN María del Mar Caballero que ha concluido su agrio interrogatorio con un "¡Váyase!" a Sánchez. Antes, la representante navarra ha intentado acorralar al compareciente mostrado postadas de medios y extractos del informe de la UCO.

Sánchez pone en duda la imparcialidad del presidente de la comisión del caso Koldo en el Senado

Las respuesta de Sánchez han molestado especialmente a Caballero que no ha permito al presidente señalar a otros partidos interrumpiéndose mutuamente y hablando los dos al mismo tiempo. Sánchez ha tensado sus respuestas al acusar a la senadora de formular preguntas que incluyen ya la respuesta.

Pero el momento más tenso ha tenido lugar con la intervención del presidente de la comisión. Eloy Suárez, senador por las cortes de Aragón, ha decidido intervenir para defender a Caballero recordando a Sánchez que la senadora le hacía una pregunta "muy concreta" que, a su juicio, no ha sido respuesta: "Entiendo que quiera extender el tiempo lo que crea oportuno".

En este contexto, el presidente de la comisión ha advertido que si cree que Sánchez está "abusando" de esta conducta, se verá "en la necesidad de extender el tiempo" que tienen los grupos.

Ante esto, Sánchez ha tirado de ironía para responder al 'popular' Eloy Suárez: "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión, es un sarcasmo".

Esto ha provocado otra réplica por parte de Eloy Suárez, que le ha advertido que no va a discutir con él, que el protagonista es él y que su "obligación" es que se sustancie esta sesión de la comisión de investigación. "Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender", ha agregado.

De hecho, el presidente de la comisión de investigación ha llamado al orden al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y al portavoz del PSOE en esta comisión de investigación, Alfonso Gil.

Caballero, a Sánchez: "¡Váyase!"

Finalmente, Caballero ha preguntado a Sánchez "hasta cuándo va a fingir que no sabía nada de todo de lo que hacían todos los que tenía a su alrededor", citando al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Santos Cerdán.

"Usted es responsable directo de toda esta corrupción porque es que ha salido de su núcleo duro. Sin usted hubiera sido imposible que ellos cometieran delitos. Usted les ha dado esa oportunidad. O sea, no sabemos nosotros hasta dónde pueda estar usted implicado en toda esta trama, pero lo que sí sabemos es que el responsable último, váyase", le ha espetado.

En su intervención, Sánchez ha aprovechado para "agradecer a los millones y millones de españoles y españolas que votan al Partido Socialista y aquellas otras formaciones políticas que han propiciado el que haya un gobierno de progreso que está llevando al país a unas cotas de crecimiento económico y de creación de empleo que no tenía". Y dicho esto, ha criticado que se propongan "este tipo de comisiones de difamación".

"Comisión de difamación"

El primer cara a cara de Sánchez con la senadora de UPN ha dejado otro momento de tensión al concluir su interrogatorio. Para Sánchez, la creación de lo que ha denominado «comisiones de difamación», en referencia a la de investigación en la que estaba compareciendo, pretende «desviar el tiro» sobre la situación que realmente vive España.

Ante esas palabras, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, del Partido Popular, le ha reprochado ese calificativo y le ha pedido respeto para la cámara. «Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión», le ha contestado el presidente del Gobierno, a lo que Suárez le ha respondido que esa es su opinión, y que si ese es el respeto que tiene a la comisión, es su responsabilidad como máxima autoridad del país.

En su respuesta posterior al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, Sánchez ha vuelto a usar el mismo calificativo de «comisión de difamación», y Eloy Suárez ha informado de que esas palabras serán retiradas del diario de sesiones.

Polémica por los informes de la UCO

Otro de los momentos de tensión ha tenido lugar con intervención a la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, sobre la investigación a Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado. En su respuesta, Sánchez ha insistido que su mujer no tuvo "nada que ver" con el rescate de Air Europa.

El jefe del Ejecutivo ha aseverado que "por supuesto" su esposa no tuvo "nada que ver" en el rescate de esta aerolínea y ha recordado que "incluso los informes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "lo desestimaron de primeras".

"Pero para algunas formaciones políticas los informes de la UCO, cuando les vienen bien, son la Biblia y cuando les vienen mal, dejémoslos a un lado", ha añadido.