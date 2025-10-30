El presidente del Gobierno ha dejado una imagen inusual que no ha dejado de ser comentada en las redes sociales

Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | El presidente sobre la comisión del caso Koldo: "Esto es un circo"

El presidente Pedro Sánchez ha acudido hoy al Senado para comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo tras la citación del PP. En medio de las preguntas por la presunta trama de corrupción que rodea al PSOE y afecta directamente a su exministro José Luis Ábalos, al que fuese asesor de éste, Koldo García, y al ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, el jefe del Ejecutivo ha sorprendido con una imagen inusual públicamente.

Concretamente, el momento se ha producido cuando el líder socialista ha sacado unas gafas de pasta de color oscuro que se ha puesto para, a continuación, leer algunos de los documentos que portaba para la ocasión.

Las gafas de Pedro Sánchez, protagonistas en las redes

El detalle, como cabía esperar, y en una fecha tan específica, con múltiples focos puestos en él por sus explicaciones respecto a la trama de corrupción que salpica al PSOE, no ha pasado inadvertido para nadie, con múltiples usuarios de las redes sociales saliendo en tromba para comentar precisamente esa imagen del presidente.

Con muchos ciudadanos pendientes de sus palabras y sus gestos, esas gafas de ver que ha lucido han tenido también su cuota de protagonismo entre los habituales memes de la Red.

Aunque se le había visto en otras ocasiones con gafas de sol, los usuarios han hecho ver su extrañeza al verle ahora con las que ha lucido este 30 de octubre: “Hemos descubierto que Sánchez lleva gafas”.

Entre los comentarios, también ha habido quien se ha pronunciado directamente sobre su estilismo, opinando sobre si el complemento elegido le sienta bien.

Igualmente, también muchos han irrumpido en críticas, señalando incluso que la utilización de gafas en un día como hoy podría ser una maniobra para desviar la atención…

Las declaraciones de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo en el Senado

En lo que se refiere a sus declaraciones en la Cámara Alta y lo verdaderamente importante respecto a la cita de este jueves, el presidente del Gobierno ha reconocido en la comisión de investigación del caso Koldo que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Ejecutivo en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

Preguntado por la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre el presunto pago a prostitutas con dinero público por parte de Ábalos, el líder socialista ha señalado que eso lo tiene que dirimir la Justicia, si bien ha recalcado que su Gobierno está "absolutamente comprometido" con los derechos de la mujer y el feminismo.

Respecto a ello, ha insistido en que le repugnan los "hábitos personales" de José Luis Ábalos tras conocerse los audios en los que, entre otros, se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con su exasesor ministerial Koldo García Izaguirre.

Sobre esa "máxima confianza" que mantenía en él, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el exministro tenía unas "cualidades políticas que son claras", en el sentido de que era una "persona elocuente" y que era "una persona sólida políticamente".

Pedro Sánchez subraya que "el PSOE actuó con contundencia" tras tener "conocimiento" de las conductas de Ábalos

Más allá, y sobre su salida del Gobierno y los motivos por los que le cesó en 2021, el presidente ha contextualizado ese año con la desescalada de la pandemia, motivo por el cuál ha manifestado que afrontó una crisis de Gobierno para encarar la otra etapa del covid-19. Así, y a propósito de todo ello, ha insistido en desmentir los "rumores" de que podría estar al tanto de las conductas de Ábalos: "En cuanto tuve conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia, cuestión distinta a lo que han hecho otras organizaciones.

Durante el interrogatorio, la senadora de UPN ha sacado a colación a la llamada "banda del Peugeot", incluyendo también a Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, algo con lo que Sánchez ha respondido con ironía. Tras preguntarle María del Mar Caballero específicamente por cuántos iban en el "Peugeot", Sánchez se ha extrañado con esa cuestión y ha respondido: "Pues depende del día", lo que ha provocado que la senadora de UPN haya dicho que se alegra de que "se lo esté pasando bien". Frente a ello, el presidente ha replicado que no es que se lo pase bien, sino que le parece "una pérdida de tiempo" discurrir sobre la cuestión concreta.