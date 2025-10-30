Alberto Rosa 30 OCT 2025 - 19:58h.

María Caamaño, de 12 años, ha compartido en sus redes los últimos resultados de su enfermedad

#LaSonrisaDeMaría, la marea solidaria contra el sarcoma de Ewing

Muchos recuerdan el emotivo momento en el que la pequeña María Caamaño se subió al escenario de Cibeles y levantó la Eurocopa en 2024 junto a los jugadores de la Selección Española de Fútbol. El fútbol es su pasión y, de hecho, soñaba con dedicarse a este deporte. Sin embargo, cuando tenía siete años, fue diagnosticada con sarcoma de Edwing, un tipo de cáncer infantil.

A través de sus redes sociales, María comparte los últimos avances en su lucha contra esta enfermedad y, aunque hace unas semanas traía unos resultados agridulces sobre sus últimas pruebas, este jueves las novedades son solo positivas.

Tal y como explica la pequeña en su última publicación de Instagram, tras días de desconexión de las redes sociales, su última analítica ha salido bien y ha podido empezar su sexto ciclo. “Hoy he tenido el segundo día, y el viernes tendré el último de este ciclo”, cuenta.

Además de actualizar los últimos resultados de su enfermedad, Caamaño ha adelantado que tiene novedades para sus seguidores. “Poco a poco os iré contando lo que tengo para noviembre, que vienen cosas chulas y tengo muchísimas ganas!”, escribe.

“Os deseo unos días bonitos, y llenos de buena energía. Seguid sonriendo. Os quiero”, ha concluido. La publicación viene acompañada por cuatro fotografías en las que se ve a María muy sonriente en las instalaciones del Complejo Hospitalario de Salamanca, donde se está tratando.

La publicación se ha llenado de comentarios de apoyo a la pequeña, entre los que se pueden leer mensajes de “siempre fuertes” o “seguimos a tope princesa”. Mientras, la asociación La Sonrisa de María, que nació gracias al apoyo incondicional del torero Gonzalo Caballero, continúa impulsando la investigación contra el sarcoma de Ewing y otros tipos de cáncer infantil, con el fin de ayudar a tantos niños que están transitando la enfermedad en el mundo.