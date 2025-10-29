Varias infraestructuras como puentes y carreteras quedaron aparcadas desde 2006 con motivo de la crisis económica

Las preocupantes cifras de todo el daño material que dejó la DANA en Valencia: desde miles de coches destrozados a muchos recuerdos robados

La DANA dejó a la vista muchas carencias, por ejemplo, que muchas infraestructuras que estaban previstas para décadas antes no se llegaron a ejecutar por cuestiones económicas, y por la ley de la huerta, que impedía aplicar muchas de ellas. Podrían haber mitigado parte del daño. Ahora se estudian medidas para evitar que se repita lo ocurrido y quedan todavía muchos años de trabajo para poder reparar lo que se ha destrozado. Chiva, es una de las localidades más próximas al barranco del Poyo.

"Todos los expertos del área somos conscientes del riesgo que hay aquí. La Confederación lo tenía y lo tiene claro y encarga un plan concreto para las Ramblas de Pozalet y Poyo", explica Félix Francés, catedrático de ingeniería hidráulica UPV. Si los expertos tenían claro lo que podía pasar en caso de desbordamiento, la pregunta que muchas personas se siguen haciendo un año después es por qué no se aplicaron esas medidas: "Especulando, con sentido común, justo en 2012 ya estábamos en una crisis económica. El presupuesto de la Dirección General del Agua Nacional cae en dos tercios, aproximadamente". Los motivos económicos son la respuesta.

En caso de que se hubiesen aplicado esas medidas, la situación hubiese sido diferente: "Los daños económicos hubieran sido menores. En términos de pérdida de vidas humanas, pues bueno, habría habido una reducción, pero no importante, las pérdidas humanas tienen otras causas, no es la infraestructura. Y no hubo una alerta que llegase a tiempo, claro".

Cómo se hubiesen evitado las muertes

Los fallos aquel día eran numerosos: "Eran todos, en mayor o menor medida. En pérdida económica, pues no tener realizada la infraestructura. En pérdida de vidas humanas, pues bueno, yo creo que es protección civil, confederación y AEM. Lo que no veo avances es en la educación, información y en la mejora de los planes de emergencia municipales. La gente tiene que tener claro qué es lo que hay que hacer en función de la situación y de lo que no hay que hacer". Una buena educación, concienciación y más información sí que hubiese servido para salvar vidas.

"Lo que nos encontramos son colectores donde se ha solidificado barro, más o menos un 20% de la red la consideramos que está semicolmatado o colmatada. Eso quiere decir que está por encima del 50% de lo que es el diámetro del tubo colapsado. Eso son bastantes kilómetros de red. Y luego de la otra parte, que podamos decir que está excelente, pero a eso solo le damos un 5%", afirma Roberto García, de 'Global Omnium'.

El alcalde de Paiporta, pone de foco un año después de esta gran tragedia, en el arreglo de las infraestructuras para que otra DANA no vuelva a generar tanta catástrofe: Lo más urgente es que empiecen a trabajar ya en las calles en el tema de los desagües", pero afirma que para volver a la normalidad, por lo menos espera "seis o siete años".