31 OCT 2025

Las alergias cutáneas y alimentarias son las más comunes en los niños, según la SEAIC

En España, el 25% de la población infantil padece algún tipo de alergia. Entre las más frecuentes están las alergias alimentarias y las cutáneas. Por eso, ante la llegada de Halloween, los disfraces y las chuches sin control, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEIAC) pide extremar las precauciones. La doctora Carmen D’Amelio advierte de que los riesgos que suponen para estos niños “los tintes, látex o productos químicos”.

Con la llegada de Halloween es importante tener en cuenta las alergias infantiles al preparar dulces, golosinas, disfraces, máscaras y maquillajes.

Las alergias cutáneas son un riesgo a tener en cuenta durante la celebración de Halloween porque “muchos de los materiales que se utilizan, como tintes, látex o productos químicos” en disfraces y pinturas faciales “pueden causar dermatitis de contacto alérgica o una dermatitis irritativa”, explica la presidenta del Comité de Alergia Cutánea de la SEAIC, Carmen D’Amelio.

“Para minimizar estos riesgos, es aconsejable emplear las pinturas con precaución y evitar su uso en niños con dermatitis atópica. En aquellos niños que tengan una sensibilización alérgica identificada, se deberán seguir las medidas de evitación indicadas por el alergólogo y revisar la composición de los productos, explica la doctora Carmen D’Amelio, presidenta del Comité de Alergia Cutánea de la SEAIC.

La dermatitis atópica es la alergia cutánea más frecuente en la población pediátrica española, según datos de la SEIAC. Su prevalencia en niños de 6 a 7 años es del 6,2% y del 7,9% en adolescentes de 13 a 14 años.

Esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel puede debutar antes del primer año de vida en más del 60% de los casos, y en el 85% de los casos, antes de los cinco años.

Síntomas de la alergia en la piel

Los síntomas más comunes de la alergia cutánea son erupciones rojas, picazón intensa, hinchazón o inflamación, y en algunos casos, la aparición de ampollas o ronchas.

Los síntomas pueden variar en intensidad y pueden ser más molestos dependiendo del tipo de alergia y la exposición a factores desencadenantes.

Las alergias a pinturas, maquillajes y disfraces no es el único riesgo a tener en cuenta por los padres en la noche de Halloween.

Otras de las alergias más comunes en los niños son las alimentarias, sobre todo a la proteína de la leche de vaca y a los cacahuetes o frutos secos. Precisamente la leche y los frutos secos, además del huevo, son los alérgenos más comunes en los dulces, advierten los médicos, que en esta festividad campan a sus anchas por las casas, a veces, sin demasiado control paterno.

“La leche, los frutos secos y el huevo suelen los responsables de reacciones alérgicas graves, que incluso pueden derivar en anafilaxia”, explican desde el Comité de Alergia a Alimentos de la SEAIC. En este sentido, señalan la importancia de que los padres revisen cuidadosamente las etiquetas de chucherías y dulces.

“En caso de duda, lo más recomendable es llevar golosinas seguras para los niños con alergias, asegurándose de que siempre se pueda identificar claramente su contenido”, aseguran desde el Comité de Alergia a Alimentos.

Para evitar males mayores, los adultos deben ser capaces de identificar los síntomas de una anafilaxia y saber cómo actuar. Los signos más comunes incluyen dificultad para respirar, hinchazón de la garganta, urticaria, y picazón o enrojecimiento en la piel, rinitis e incluso mareo. Ante estos síntomas, se debe actuar de forma inmediata, administrando rápidamente la adrenalina del autoinyector. Una vez aplicado para evitar la anafilaxia hay que llamar al 112.

Recomendaciones para un Halloween seguro

Las recomendaciones de los alergólogos para tener un Halloween sin más sobresaltos que los previstos son:

Evitar la contaminación cruzada : utilizar recipientes separados y bien identificados para los dulces y otros alimentos, y asegurarse de que los niños no compartan golosinas sin que un adulto las haya revisado previamente.

: utilizar recipientes separados y bien identificados para los dulces y otros alimentos, y asegurarse de que los niños no compartan golosinas sin que un adulto las haya revisado previamente. Consultar con otros padres : antes de participar en cualquier actividad, pregunta a los padres de otros niños si tienen alergias alimentarias y qué productos son seguros para ellos.

: antes de participar en cualquier actividad, pregunta a los padres de otros niños si tienen alergias alimentarias y qué productos son seguros para ellos. Cocinar recetas seguras : si decides organizar una fiesta o evento en casa, opta por recetas caseras sin los alérgenos más comunes, como leche, huevo y frutos secos.

: si decides organizar una fiesta o evento en casa, opta por recetas caseras sin los alérgenos más comunes, como leche, huevo y frutos secos. Revisar el etiquetado : asegúrate de leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos y de descartar aquellos que no estén claramente etiquetados.

: asegúrate de leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos y de descartar aquellos que no estén claramente etiquetados. Revisar la composición de las pinturas para la cara, asegurándote de que estén desprovistas de alérgenos relevantes.

para la cara, asegurándote de que estén desprovistas de alérgenos relevantes. Proteger la piel de los niños: la mayoría de los disfraces suelen emplear fibras textiles que pueden irritar la piel del niño con dermatitis atópica. Si tu hijo/a padece dermatitis atópica, asegúrate de usar prendas de algodón entre su piel y el disfraz.

En España, el 25% de la población infantil padece algún tipo de alergia, es decir, casi dos millones de niños.