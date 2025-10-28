Gonzalo Barquilla 28 OCT 2025 - 15:27h.

Los padres de Sandra Peña han acudido a la manifestación contra el acoso escolar en Sevilla: miles de estudiantes les han arropado

Miles de estudiantes se manifiestan contra el bullying en toda España tras el caso de Sandra Peña

Los padres de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se suicidó el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar por parte de un grupo de compañeras, han estado presentes en la manifestación convocada en Sevilla este martes en solidaridad con la familia y contra el bullying y los discursos de odio en las aulas.

Mientras la investigación sobre el caso de la menor sigue en marcha, la madre y el padre de Sandra han recorrido las calles de la capital andaluza junto a miles de estudiantes. La progenitora ha comenzado a llorar al recordar a su hija, mientras que el progenitor la ha arropado con besos y abrazos, demostrando una enorme entereza en estos momentos.

"Se encuentran bastante mal. Hay momentos, pero siguen mal", ha explicado el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, sobre el estado de los progenitores de la pequeña.

La familia de Sandra Peña: "La manifestación no es algo particular nuestro, sino algo contra la lacra que sufrimos"

Alumnos de la ESO, de Bachillerato y de la FP se han manifestado esta jornada desde las 12:00 hora en decenas de ciudades de España contra 'el monstruo del bullying'. Las protestas han sido especialmente sonadas en Andalucía. Varios cientos de estudiantes se han concentrado en las distintas provincias para arropar a la familia de Sandra Peña.

"Creemos que la manifestación no es algo particular nuestro, sino algo contra la lacra que estamos sufriendo en este país: el acoso escolar. En realidad, estamos aquí para apoyar esta manifestación, no al revés; no son ellos quienes nos apoyan a nosotros en este caso" ha apuntado Isaac Villar en la concentración en Sevilla.

Bajo el lema 'Sandra, ¡no te olvidamos!', estas manifestaciones han sido convocadas por el Sindicato de Estudiantes y en ellas han exigido la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la menor, y la retirada de su financiación pública.

"El colegio conocía la situación, la familia hizo una queja formal hasta en dos ocasiones y no hicieron nada, esto es porque la educación concertada y privada se trata de un negocio más", ha afirmado la secretaria del Sindicato de Estudiantes a nivel estatal, Elena Ocaña. Otras voces han subrayado la necesidad de tener más psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio.

El caso de Sandra Peña ha conmocionado a España

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto dos investigaciones paralelas por el suicidio de Sandra Peña. La primera línea se centra en las tres compañeras señaladas como presuntas acosadoras, todas mayores de 14 años, lo que permite valorar su responsabilidad penal. La Policía Nacional analiza el teléfono móvil y las redes sociales de Sandra en busca de pruebas de acoso, mientras que la Fiscalía también indaga la difusión en redes de imágenes y datos de las menores implicadas, un hecho que podría constituir un delito.

La segunda investigación examina la posible responsabilidad del centro donde estudiaba la joven, el Colegio Irlandesas Loreto. El Ministerio Público quiere determinar si el centro incurrió en negligencia o incumplió los protocolos de acoso escolar y prevención del suicidio. Si se confirma un incumplimiento grave, el colegio podría enfrentarse a sanciones administrativas, incluida la retirada del concierto educativo, lo que supondría perder su financiación pública.

Sandra Peña habría sufrido burlas e insultos constantes durante un largo período. El pasado martes 14 de octubre, se precipitó desde su vivienda y falleció. El caso ha provocado que numerosas familias y estudiantes den el paso de denunciar casos de bullying que seguían en silencio. En unos días se han multiplicado los registros.

El espíritu alegre de la joven permanece en el recuerdo de todos, al igual que su imagen con la camiseta del Real Betis, la cual quisieron difundir sus padres para dar visibilidad a su situación. El equipo verdiblanco le ha dedicado diversos homenajes a la menor, como ocurrió este pasado lunes en el encuentro disputado frente al Atlético de Madrid en La Cartuja, donde se guardó un minuto de silencio y se colocó un ramo de flores en una butaca.